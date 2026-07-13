HomeCronacaIncidente sulla Sinnica, poco distante dallo svinvolo di Rotondella (4 feriti ed...
Cronaca

Incidente sulla Sinnica, poco distante dallo svinvolo di Rotondella (4 feriti ed un decesso).

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Ancora un incidente sulle strade lucane. E’ accaduto oggi, intorno alle 13.15 a pochi chilometri dallo svincolo di Rotondella sulla Statale Sinnica, dove a seguito di un violento scontro tra due auto, 5 persone sono rimaste ferite, di cui due in codice rosso, uno dei quali purtroppo è deceduto all’arrivo dell’Ospedale di Potenza. Trattavasi, quest’ultimo, del conducente di una delle due auto, che è stato trasportato -per l’appunto-in Eliambulanza all’ Ospedale San Carlo di Potenza, dove è spirato appena arrivato in Pronto Soccorso. Gli altri feriti sono stati trasportati in eliambulanza e con le ambulanze negli Ospedali della zona (1 a Matera e tre a Policoro). Secondo una prima ricostruzione così come riportata dalla TGR Basilicata “lo scontro è avvenuto frontalmente tra una prima auto proveniente da Tursi con a bordo tre persone: un uomo di 70 anni, una donna di 48 e un ragazzo di 16 anni. Sull’altra auto, che arrivava da Policoro, viaggiavano due persone di 66 e 59 anni. Coinvolta, ma solo parzialmente, una terza auto con a bordo il conducente di 65 anni.” A seguire il comunicato ifficiale dei Vigili del Fuoco:

                             Incidente stradale sulla SS 653 “Sinnica”: intervento dei Vigili del Fuoco

Alle ore 13:15 di oggi 13 luglio 2026, la squadra dei Vigili del Fuoco di Matera, che opera presso il distaccamento di Policoro, è intervenuta sulla Strada Statale 653 “Sinnica”, al km 73+300, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolti tre autoveicoli.
Secondo una prima ricostruzione, il sinistro ha coinvolto:
una prima autovettura, proveniente da Tursi (MT), con a bordo tre persone: un uomo di 70 anni, una donna di 48 anni e un ragazzo di 16 anni; una seconda autovettura, proveniente da Policoro, con due occupanti di 66 e 59 anni e una terza autovettura, anch’essa proveniente da Policoro, con a bordo il solo conducente (un uomo di 65 anni), rimasta coinvolta solo parzialmente nel sinistro.
I soccorsi sono scattati immediatamente. Il personale sanitario ha disposto il trasferimento dei feriti presso le strutture ospedaliere: i conducenti dei primi due veicoli, sono stati trasportati, in codice rosso, tramite elisoccorso, mentre gli altri tre occupanti sono stati condotti in ospedale a mezzo ambulanza.
Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Stradale e il Commissariato di Policoro per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei veicoli e del tratto stradale, la circolazione è stata temporaneamente interrotta in entrambi i sensi di marcia.”

 

Articolo precedente
Il deejay Fargetta a Ferrandina per il Lucania summer festival
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti