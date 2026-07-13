Incidente sulla Sinnica, poco distante dallo svinvolo di Rotondella (4 feriti ed un decesso).

Ancora un incidente sulle strade lucane. E’ accaduto oggi, intorno alle 13.15 a pochi chilometri dallo svincolo di Rotondella sulla Statale Sinnica, dove a seguito di un violento scontro tra due auto, 5 persone sono rimaste ferite, di cui due in codice rosso, uno dei quali purtroppo è deceduto all’arrivo dell’Ospedale di Potenza. Trattavasi, quest’ultimo, del conducente di una delle due auto, che è stato trasportato -per l’appunto-in Eliambulanza all’ Ospedale San Carlo di Potenza, dove è spirato appena arrivato in Pronto Soccorso. Gli altri feriti sono stati trasportati in eliambulanza e con le ambulanze negli Ospedali della zona (1 a Matera e tre a Policoro). Secondo una prima ricostruzione così come riportata dalla TGR Basilicata “lo scontro è avvenuto frontalmente tra una prima auto proveniente da Tursi con a bordo tre persone: un uomo di 70 anni, una donna di 48 e un ragazzo di 16 anni. Sull’altra auto, che arrivava da Policoro, viaggiavano due persone di 66 e 59 anni. Coinvolta, ma solo parzialmente, una terza auto con a bordo il conducente di 65 anni.” A seguire il comunicato ifficiale dei Vigili del Fuoco:

Incidente stradale sulla SS 653 “Sinnica”: intervento dei Vigili del Fuoco

“Alle ore 13:15 di oggi 13 luglio 2026, la squadra dei Vigili del Fuoco di Matera, che opera presso il distaccamento di Policoro, è intervenuta sulla Strada Statale 653 “Sinnica”, al km 73+300, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolti tre autoveicoli.

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro ha coinvolto:

una prima autovettura, proveniente da Tursi (MT), con a bordo tre persone: un uomo di 70 anni, una donna di 48 anni e un ragazzo di 16 anni; una seconda autovettura, proveniente da Policoro, con due occupanti di 66 e 59 anni e una terza autovettura, anch’essa proveniente da Policoro, con a bordo il solo conducente (un uomo di 65 anni), rimasta coinvolta solo parzialmente nel sinistro.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Il personale sanitario ha disposto il trasferimento dei feriti presso le strutture ospedaliere: i conducenti dei primi due veicoli, sono stati trasportati, in codice rosso, tramite elisoccorso, mentre gli altri tre occupanti sono stati condotti in ospedale a mezzo ambulanza.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Stradale e il Commissariato di Policoro per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei veicoli e del tratto stradale, la circolazione è stata temporaneamente interrotta in entrambi i sensi di marcia.”