Incidente sulla Sinnica. Muore 79enne di Tursi nello scontro con un autocarro

Ancora sangue sulle nostre strade. Con un incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 7 ottobre, tra un auto e un autocarro nel quale è deceduto un uomo di 79 anni d Tursi e sono rimaste ferite due persone. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare per l’anziano.



IL COMUNICATO DEI VIGILI DEL FUOCO

Intorno alle ore 14:25 di questo pomeriggio la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera, che opera presso il distaccamento di Tinchi, è intervenuta sulla S.S. 653 Sinnica al km. 79, per un incedente stradale fra un autocarro Iveco Daily di colore bianco ed una Fiat Seicento di colore rosso. L’occupante della vettura, un uomo di 79 anni, residente a Tursi, ha avuto la peggio: infatti a nulla sono serviti i tentativi dei sanitari del 118 e dell’eliambulanza di rianimarlo.

Lievemente feriti i due uomini, entrambi residenti ad Andria (BA), uno di 57 e l’altro 40 anni, occupanti l’autocarro.

Sul posto erano presenti anche Carabinieri e Polizia Stradale.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è tutt’ora chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.