Incidente sulla Matera-Metaponto

Intorno alle 17,00 di oggi, sulla Provinciale 3 Matera -Ferrandina, in territorio di Montescaglioso c’è stato uno scontro frontale fra due auto con tre i feriti lievi e ripercussioni per la viabilità. Una strada che si dimostra essere particolarmente pericolosa per il livello di traffico che la attraversa, specie in questo periodo estivo ed in orari di andata e rientro dalla costa jonica. Appena disponibili seguiranno, sempre in questo articolo, aggiornamenti. (Foto Trm)
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