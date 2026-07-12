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Cronaca

Incidente sulla Matera-Metaponto

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Intorno alle 17,00 di oggi, sulla Provinciale 3 Matera -Ferrandina, in territorio di Montescaglioso c’è stato uno scontro frontale fra due auto con tre i feriti lievi e ripercussioni per la viabilità. Una strada che si dimostra essere particolarmente pericolosa per il livello di traffico che la attraversa, specie in questo periodo estivo ed in orari di andata e rientro dalla costa jonica. Appena disponibili seguiranno, sempre in questo articolo, aggiornamenti. (Foto Trm)

 

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