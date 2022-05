Una giovane donna , di origine campane, ha perso la vita e altre quattro persone, tutti uomini, sono rimasti ferite nel corso di un incidente avvenuto nella serata di domenica 29 maggio sulla superstrada 407 ” Basentana”. L’incidente si è verificato nel comprensorio di Pisticci per cause da accertare. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Punto e una Fiat 500. Uno dei feriti è stato trasportato in elicottero al San Carlo di Potenza. Gli altri negli ospedali del Materano. Sul posto sono intervenuti oltre al 118, i vigili del Fuoco , i Carabinieri e la Polizia stradale che ha compiuto i rilievi del caso. Ancora un incidente e attesa per la posa delle barriere in cemento, che dovrebbero rendere più sicura la viabilità. Cantieri in corso e con i tempi e i disagi, su altri versanti, che sappiamo.