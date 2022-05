Una giovane donna , di origine campane, ha perso la vita, un ottantenne residente in Basilicata e altre tre persone, tutti uomini, sono rimasti ferite nel corso di un incidente avvenuto nella serata di domenica 29 maggio sulla superstrada 407 ” Basentana”. L’incidente si è verificato nel comprensorio di Pisticci per cause da accertare. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Punto e una Fiat 500. Uno dei feriti (deceduto successivamente in ospedale) era stato trasportato in elicottero al San Carlo di Potenza. Gli altri negli ospedali del Materano. Sul posto sono intervenuti oltre al 118, i vigili del Fuoco , i Carabinieri e la Polizia stradale che ha compiuto i rilievi del caso. Ancora un incidente e attesa per la posa delle barriere in cemento, che dovrebbero rendere più sicura la viabilità. Cantieri in corso e con i tempi e i disagi, su altri versanti, che sappiamo.