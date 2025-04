Incidente sul lavoro nelle campagne di La Martella

Un cittadino straniero di 40 anni è deceduto a Matera mentre era al lavoro in una azienda agricola in contrada Guirro di Borgo La Martella. Secondo quasi è appreso l’uomo è finito incastrato in una macchina per rotaballe. Inutile l’intervento del 118, per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Sul posto indagano i carabinieri del Comando provinciale di Matera e del Servizio Prevenzione e Sicurezza Negli Ambienti di Lavoro.



Ancora un morto sul lavoro in Basilicata

Mega (Cgil Basilicata): “Servono interventi urgenti”

“La Cgil Basilicata si stringe al dolore dei familiari dell’operaio vittima di un incidente sul lavoro in un’azienda agricola di Matera. In attesa che le indagini della magistratura facciano chiarezza sull’accaduto, l’incidente ripropone con prepotenza il tema delle morti sul lavoro. Nello specifico l’incidente di oggi, sempre in attesa dell’esito delle indagini degli organi inquirenti, ripone al centro le condizioni dei lavoratori agricoli stranieri, troppo spesso privati di ogni diritto, sottopagati e sfruttati, con salari irrisori che non consentono una vita dignitosa quando non irregolari. Vanno presi provvedimenti urgenti. Congiuntamente a Cisl e Uil abbiamo già chiesto al presidente della Regione Basilicata Vito Bardi di farsi promotore di un tavolo regionale con la partecipazione di associazioni imprenditoriali, sindacati, Ispettorato del lavoro, Inail, Inps, enti bilaterali dei comparti edilizia, artigianato, agricoltura, rappresentanti di forze dell’ordine perchè è solo con una sinergia tra sindacato, istituzioni e mondo datoriale che si può sconfiggere questa piaga sociale. Torniamo a chiedere anche la convocazione immediata dell’Osservatorio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro il cui ruolo cruciale è monitorare, analizzare e proporre soluzioni per migliorare la sicurezza nel sistema produttivo lucano”. Lo afferma il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega.