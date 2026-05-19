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Incidente stradale sulla SP 3: intervento dei Vigili del Fuoco di Matera

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Nel primo pomeriggio di oggi, 19 maggio 2026, intorno alle ore 14:50, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera è intervenuta sulla Strada Provinciale 3, al Km. 3, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture.
Il sinistro ha interessato complessivamente sette persone, di età compresa tra i 50 e i 70 anni, residenti nei comuni di Altamura, Gravina e Marconia.
A seguito dell’impatto, tre persone hanno riportato ferite che hanno reso necessario il soccorso sanitario. Tra i feriti, uno è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Madonna delle Grazie tramite elisoccorso.
Per permettere l’atterraggio del velivolo e le operazioni di soccorso in totale sicurezza, il tratto di strada interessato è stato inizialmente chiuso al traffico. Successivamente, la viabilità è stata ripristinata a senso unico alternato per consentire il completamento dei rilievi e la rimozione dei veicoli.
Sul luogo dell’incidente hanno operato, oltre ai Vigili del Fuoco, due ambulanze del servizio 118 e i Carabinieri, che hanno provveduto alla gestione della viabilità e agli accertamenti di rito sulla dinamica del sinistro.

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