martedì, 12 Agosto , 2025
Incidente stradale nei Sassi di Matera

Vito Bubbico
In mattinata, nel rione Sassi di Matera, in via D’Addozio un automezzo adibito NCC (Noleggio Con Conducente) ha perso il controllo ed ha urtato dei dissuasori di tufo, un palo della segnaletica stradale per poi impattare contro il muro di un immobile situato a pochi metri di distanza. Nell’incidente è stato coinvolto un Ape Calessino che viaggiava in direzione opposta. Ferita la conducente dell’NCC che è stata trasferita all’Ospedale Madonna delle Grazie a seguito dell’intervento dei sanitari del 118, intervenuti con una pattuglia della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi del caso al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

