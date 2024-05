Incidente stradale al rione Cappuccini. Meno male: solo illesi e feriti

Tanto spavento. Ma alla fine il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 13 maggio, al rione Cappuccini di Matera, può dirsi rassicurante. Per fortuna persone illese e feriti leggeri, in un sinistro che ha visto coinvolte un bus delle linee urbane e due auto. Al lavoro i vigili del Fuoco , che hanno dovuto liberare dalle lamiere alcuni occupanti dei veicoli e la Polizia locale per i rilievi del caso. Traffico interrotto per alcune ore e transito deviato su itinerari alternativi.



La nota dei vigili del Fuoco.

Alle ore 14:20 circa la squadra della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Matera è intervenuta a causa di un incidente stradale in via Cappuccini (Matera).I mezzi coinvolti sono: un bus cittadino con all’interno 4 passeggeri e l’autista, tutti illesi, una Lancia Y con il solo conducente dell’età di 60’anni a bordo e una Mercedes che ospitava il suo conducente di 56 anni ed un passeggero di 38 anni tutti residenti a Matera.Il supporto della squadra VV.F. è stato indispensabile al fine di estrarre dalle lamiere della Lancia il malcapitato.Tutti e 3 gli occupanti le vetture, feriti, sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118, presenti sul luogo dell’impatto, e trasportati presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale di Matera.Il tratto di strada interessato dall’accaduto, all’altezza dell’incrocio che separa i quartieri Cappuccini e Agna, è rimasto chiuso al traffico per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di soccorso