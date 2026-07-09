Incidente nella galleria di Scanzano Jonico sulla SS 106 Jonica

Solo una decina di giorni fa, nella galleria di Scanzano Jonico su questa strada particolarmente trafficata, la SS 106, si è svolta una esercitazione simulando un incidente con incendio. Oggi, purtroppo, in quel tunnel un incidente c’è stato per davvero, nella corsia in direzione di Taranto. A scontrarsi, attorno alle ore 13.40, sono stati un autocarro ed un’autovettura Mini Cooper. Tre i feriti che sarebbero stati assistiti in loco dal personale del 118 immediatamente accorso, oltre alla Polizia stradale e al personale dell’ANAS. Al momento in cui scriviamo il traffico, che era stato inizialmente bloccato, ora procede regolarmente. Se avremo ulteriori notizie le aggiorneremo in questa stessa pagina.

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