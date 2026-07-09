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Incidente nella galleria di Scanzano Jonico sulla SS 106 Jonica

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Solo una decina di giorni fa, nella galleria di Scanzano Jonico su questa strada particolarmente trafficata, la SS 106, si è svolta una esercitazione simulando un incidente con incendio. Oggi, purtroppo, in quel tunnel un incidente c’è stato per davvero, nella corsia in direzione di Taranto. A scontrarsi, attorno alle ore 13.40, sono stati un autocarro ed un’autovettura Mini Cooper. Tre i feriti che sarebbero stati assistiti in loco dal personale del 118 immediatamente accorso, oltre alla Polizia stradale e al personale dell’ANAS. Al momento in cui scriviamo il traffico, che era stato inizialmente bloccato, ora procede regolarmente. Se avremo ulteriori notizie le aggiorneremo in questa stessa pagina.

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Vito Bubbico
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