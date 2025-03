Incidente mortale sulla Sp 3 in territorio di Miglionico .

Un uomo di 73 anni di Nova Siri (Matera) è deceduto questa sera nel corso di un incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale numero 3 nel territorio di Miglionico ( Matera). La sua auto, una Alfa Romeo 156, si è scontrata per causa da accertare con una vettura Dahihatsu Terios condotta da un uomo di 56 anni di Miglionico ( Matera) che è rimasto ferito. Quest’ultimo è stato condotto in ospedale a Matera per le cure del caso. Entrambi i conducenti, da quanto si è appreso, erano soli alla guida delle vetture. Sul posto sono intervenuti personale e mezzi del 118, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e della Polizia stradale. La strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per un’ora, in modo da consentire le operazioni di soccorso.

LA COMUNICAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 18:40 circa, la squadra dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Matera è intervenuta per un incidente stradale sulla SP3 al Km. 00+400, nel Comune di Miglionico (MT).

Due le vetture coinvolte, un’Alfa Romeo 156 ed una Daihatsu Terios, entrambe con un unico occupante nell’abitacolo.

E’ stato constatato il decesso del conducente dell’Alfa Romeo, un uomo di 73 anni di Nova Siri (MT), mentre l’uomo alla guida dell’altra vettura, dell’età di 56 anni, di Miglionico, ferito, è stato soccorso dagli operatori del 118 presenti sul posto e trasportato all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è tutt’ora chiuso in entrambi i sensi di marcia al fine di consentire le operazioni di soccorso.

Sul luogo del sinistro anche le pattuglie dei Carabinieri della Polizia Stradale.