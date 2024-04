Incidente mortale nell’area industriale di Jesce

Non si ferma la sequenza di incidenti nelle strade del Materano. E così dopo il triste primato della statale 7 ” Ferrandina- Matera”, largamente inadeguata a sostenere il traffico veicolare, è toccato alla provinciale Sp 41 dell’area industriale di Jesce. Due uomini, di origini pugliesi, sono morti nel pomeriggio di lunedì 22 aprile in un incidente stradale avvenuto nell’area industria di Jesce ( Matera). I due erano a bordo di un’automobile che, per cause imprecisate, si è scontrata con un autocarro. Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco , il 118 e la Polizia locale per chiarire la dinamica dell’incidente. La strada per Jesce conferma di essere inadeguata a sostenere il transito di mezzi pesanti e leggero, dall’innesto con la statale ”Appia” incrocio Santeramo-Laterza, fino all’area industriale con piccoli tratti da cantierizzare e uno fondo stradale davvero pessimo. Inadeguate anche la segnaletica: dal rondò alle strade di accesso, dove occorrerebbe installare rallentatori. Ma finora non è cambiato nulla.