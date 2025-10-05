Incidente mortale braccianti Fondovalle dell’Agri, non è solo fatalità (Cgil, PD, Cisl)

In riferimento al tragico incidente stradale in cui sono morti dei lavoratori stranieri che probabilmente stavano recandosi a lavorare, pubblichiamo a seguire le note della Cgil, della Cisl e del PD di Basilicata.

“La Flai Cgil Basilicata e la Flai Cgil di Matera -si legge nel comunicato- si stringono al dolore dei famigliari del tragico incidente stradale avvenuto ieri lungo la Strada Statale 598 Fondovalle dell’Agri, in agro di Scanzano Jonico (MT). In uno scontro frontale tra una Renault Scenic omologata per 7 posti, ma con a bordo 10 lavoratori agricoli pakistani, e un camion, hanno perso la vita quattro lavoratori, mentre altri sei sono rimasti feriti, alcuni in condizioni gravissime.” E’ quanto si legge in una nota in cui si denuncia che “Questo dramma non è solo il frutto di una fatalità, ma il risultato di un sistema che troppo spesso scarica sulle spalle dei braccianti stranieri la precarietà, l’insicurezza e la mancanza di diritti. Da tempo denunciamo con forza il sovraccarico di lavoratori stipati in veicoli non idonei, conseguenza di trasporti organizzati in modo irregolare e senza garanzie di sicurezza, l’assenza di controlli sistematici sui mezzi utilizzati per il trasporto dei lavoratori agricoli, il persistere di condizioni di sfruttamento e caporalato che costringono i lavoratori migranti a spostarsi in massa per le campagne della Basilicata e della Puglia, in condizioni inaccettabili. Più volte abbiamo denunciato anche le condizioni della SS 598, definita da anni “una mulattiera”, è priva di adeguate misure di sicurezza, spartitraffico e manutenzione. È evidente che il solo cordoglio da parte delle istituzioni regionali non è più sufficiente. Servono interventi urgenti di controllo e prevenzione. Per questo chiediamo il potenziamento dei controlli sul trasporto dei lavoratori agricoli,

un piano straordinario di messa in sicurezza della SS 598 Fondovalle dell’Agri, infrastruttura vitale ma pericolosa, e politiche di tutela per i lavoratori migranti che operano nei campi, affinché siano garantiti trasporti sicuri, condizioni di lavoro dignitose e diritti fondamentali. Questa ennesima strage non deve cadere nel silenzio. La Flai CGIL continuerà a battersi contro lo sfruttamento, il caporalato e per la sicurezza nei luoghi di lavoro e nei trasporti.”

La Cisl e la Fai Cisl -scrivono in una nota- “esprimono profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie dei quattro lavoratori che hanno perso la vita e ai sei feriti nel terribile incidente avvenuto oggi sulla Fondovalle dell’Agri, nel territorio di Scanzano Jonico. «Davanti ad una tragedia di tale portata – affermano i segretari generali regionali Vincenzo Cavallo e Raffaele Apetino – non possiamo limitarci al cordoglio e alla solidarietà: serve rilanciare l’impegno di tutti per affrontare con urgenza e maggiore incisività il tema degli infortuni in itinere, troppo spesso dimenticati ma purtroppo sempre più frequenti tra i lavoratori agricoli e stagionali». Secondo Cavallo e Apetino «nelle more degli accertamenti da parte degli organi inquirenti su circostanze e responsabilità di quanto accaduto, è necessario e non più rinviabile investire nel rafforzamento del trasporto pubblico locale, garantendo soluzioni sicure e dignitose per le migliaia di braccianti che ogni giorno si spostano per raggiungere i luoghi di lavoro. Non è accettabile che uomini e donne che quotidianamente danno un contributo fondamentale alla nostra economia debbano rischiare la vita per il lavoro. Serve responsabilità e maggiore cooperazione tra istituzioni, imprese e parti sociali per costruire una rete di sicurezza che metta al centro la vita e la dignità del lavoro, a partire da una riprogrammazione del trasporto pubblico locale. Per questo nelle prossime ore solleciteremo la Regione Basilicata a convocare un tavolo specifico sulla mobilità dei lavoratori agricoli con l’obiettivo di definire interventi strutturali che impediscano il ripetersi di simili tragedie».

«Morire mentre si lavora, lontano dalla propria casa e dalla propria famiglia, suscita un dolore profondo e ci richiama tutti a una responsabilità collettiva: non limitarci alla cronaca o al cordoglio, ma verificare ogni giorno i passi avanti compiuti in materia di sicurezza, diritti e accoglienza». È quanto dichiara il Commissario regionale del Partito Democratico di Basilicata, senatore Daniele Manca, in merito al tragico incidente avvenuto sulla Fondovalle dell’Agri, nei pressi di Scanzano, in cui hanno perso la vita quattro lavoratori di origine pakistana. “Sono morti sul lavoro – aggiunge Manca – persone che con la loro fatica contribuiscono alla ricchezza della nostra Regione. Non possiamo limitarci al dolore: dobbiamo unire impegno e umanità, rafforzare i controlli e contrastare con forza lo sfruttamento e il caporalato. Nessuno può considerare accettabile la precarietà della vita di chi lavora». «Il lavoro deve tornare ad essere misura di dignità e non di rischio – prosegue Manca –. La Basilicata deve essere esempio di legalità e giustizia sociale, investendo sulla sicurezza, sulla formazione e su un’economia che metta la persona al centro». «La sicurezza – conclude Manca – non è un costo, ma un valore. Ogni vittima del lavoro ci ricorda che la vita deve essere sempre più importante del profitto».