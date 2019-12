“Il grave incidente sul lavoro costato oggi la vita ad un operaio forestale ripropone nel modo più drammatico l’urgenza di affrontare con maggiore risolutezza e rigore il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro“.

È quanto sostiene il segretario generale della Fai Cisl Basilicata, Vincenzo Cavallo, che esprime solidarietà e vicinanza alla famiglia dell’operaio forestale morto questa mattina in località Monticchio, travolto da un albero.

“In attesa che la magistratura svolga i necessari accertamenti per individuare circostanze e responsabilità del grave incidente – continua Cavallo – al sindacato tocca ancora una volta il compito di richiamare le istituzioni locali e gli organi preposti ad una maggiore vigilanza e una più capillare azione di prevenzione per fermare la lunga scia di sangue che continua a macchiare il mondo del lavoro nella nostra regione.”

“Purtroppo – rammenta il sindacalista – è di tutta evidenza un abbassamento della soglia sociale di attenzione e la tendenza a sottovalutare i fattori di rischio. Noi riteniamo che per promuovere una vera cultura della sicurezza sia necessario mettere in campo uno sforzo che veda l’impegno convergente di istituzioni, imprese e mondo del lavoro per rafforzare la rete delle tutele e delle garanzie“.