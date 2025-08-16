Incidente di Ferrandina, trasferiti a Bari e Potenza due dei tre feriti, uno dimesso.

Si svolgeranno domani, 17 agosto, alle ore 16:00, nella Chiesa Madre di Ferrandina (Mt), i funerali di Nicola Pipio, il giovane tragicamente scomparso a Ferragosto, in una città attonita dal dolore e che sarà listata dal lutto cittadino proclamato dall’amministrazione cittadina. Così come aveva già riportato in altro articolo Franco Martina (https://giornalemio.it/cronaca/il-sindaco-di-ferrandina-affranto-domani-i-funerali-di-nicola/). Nel mentre giungono ulteriori notizie che riguardano le condizioni di salute gli altri tre giovani che erano con Nicola al momento in cui quell’albero si è abbattuto sull’auto in cui si erano riparati. “Non sono in pericolo di vita, ma non si trovano più all’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, due dei tre ventenni. L’unica ragazza del gruppo, 22 anni, è stata trasferita al Policlinico di Bari. E’ in prognosi riservata. E’ stato invece spostato a Potenza, un altro giovane di 20 anni. Dimesso dalla struttura materana il terzo ragazzo.” (Fonte RaiNews24). Sulla vicenda, la Procura di Matera ha aperto un’inchiesta, delegando alle indagini i Carabinieri del Comando provinciale che ieri hanno sequestrato l’auto, una Fiat Panda, e l’area dove è caduta la quercia.

