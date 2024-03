Incidente d’auto per Marrese. Tranquilli sto bene.

“Cari amici, voglio tranquillizzarvi tutti: sto bene e al lavoro da questa mattina per il perfezionamento delle liste. Ieri sera, rientrando da Potenza, complici la fatica e la stanchezza, sono rimasto coinvolto con alcuni collaboratori in un incidente stradale. Tanto spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Ringrazio tutti pe l’affetto e la vicinanza. Continuerò a lavorare anche nelle prossime ore per la nostra Basilicata e per il suo futuro.” E’ con questo post di qualche minuto fa che il neocandidato alla presidenza della giunta regionale per il polo progressista Piero Marrese ha rassicurato chi si era preoccupato per l’incidente stradale accorsogli nella nottata, mentre rientrava a Montalbano Jonico, dalla conferenza stampa effettuata con Angelo Chiorazzo. Spavento e poche complicazioni fisiche, come abbiamo letto, per Marrese, rispetto al suo autista e collaboratore per cui sono stati necesari controlli di routine in Ospedale.

