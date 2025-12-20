sabato, 20 Dicembre , 2025
Incidente auto bus sulla Matera- Metaponto. Due feriti

Franco Martina
Tanta apprensione, spavento dopo l’incidente che nella serata di venerdì 19 dicembre avvenuto sulla strada provinciale 3 ( la ex ss 175) lungo la Matera – Metaponto in località San Marco di Bernalda. Il bilancio è di due feriti leggeri. La strada è rimasta chiusa al traffico per tre ore.Sul posto operatori del 118, di Polizia Stradale, Carabinieri e Vigili del fuoco che hanno effettuato gli interventi del caso.

IL COMUNICATO STAMPA
Incidente tra auto e autobus sulla strada provinciale 3 Matera-Metaponto in località San Marco: due feriti
La squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Matera, che opera nella sede distaccata di Tinchi, è stata impegnata per un incidente stradale che si è verificato nella serata di venerdì 19 dicembre, intorno alle ore 21:30 in località San Marco sulla strada provinciale 3 Matera-Metaponto, al chilometro 25.2. Coinvolti nell’incidente un’autovettura ed un autobus di linea della tratta Sibari-Bologna.
Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi sono entrati in collisione in un tratto che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori. Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e i veicoli, i sanitari del 118, la Polizia Stradale di Policoro e i Carabinieri della stazione di Metaponto per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.
A bordo dell’autobus viaggiavano 13 passeggeri, un gruppo eterogeneo composto da giovani e persone più anziane provenienti da diverse regioni, tra cui Calabria, Puglia ed Emilia-Romagna.
Il bilancio è di due feriti, fortunatamente non in gravi condizioni: il conducente dell’autovettura, un uomo di 52 anni e una passeggera del pullman di linea. Entrambi sono stati affidati alle cure del personale medico.
Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi e la pulizia della carreggiata, la Strada Provinciale 3 è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore, venendo riaperta solo dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza.

