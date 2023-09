Incidente a Pisticci, muore minore

Ancora una giovane vittima sulle strade del Materano. La notte scorsa è accaduto lungo la provinciale per Pozzitello, in agro di Pisticci, con un incidente che ha provocato la morte di un minore, alla guida di una Fiat Panda, che è finita fuori strada-per cause da accertare- e impattando successivamente contro un albero. Con lui un altro giovane che ha riportato ferite leggere. I due giovani, residenti a Tinchi, erano stati alla festa di un amico e stavano tornando a casa. Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e il 118 per gli interventi del caso. L’episodio ha colpito e destato commozione nella comunità locale, che in passato aveva pianto- come ha ricordato il sindaco Domenico Albano – la scomparsa di altri tre giovani, deceduti in un incidente a gennaio 2022 lungo la provinciale Pozzitello-Pisticci.