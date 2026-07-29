Incendio nel Parco tra Alvino e Terlecchia

Le fiamme le hanno in viste in tanti levarsi da un versante del Parco della Murgia materana, dalle contrade Alvino e Terlecchia. Al fuoco una vasta area di pascolo, segnata da macchia e arbusti. Al lavoro per gran parte della serata squadre dei Vigili del Fuoco e del Gruppo Volontari per l’ambiente, che operano in condizioni climatiche davvero bollenti, vista la temperatura in aumento di questi giorni. Quanto alle cause le statistiche sono chiare. Gli incendi non si innescano e divampano per caso…Trattandosi di pascoli la pioggia, quando arriverà, consentirà di ripristinare il manto erboso.Ma non è stato il solo incendio di questa rovente estate…