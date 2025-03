Incendio in garage condominio via Nazionale

Tanto fumo , un’auto e alcune moto danneggiate dalle fiamme nel garage interrato di un condominio di via Nazionale a Matera. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del Fuoco, la Polizia locale e la Polizia di Stato che ha avviato le indagini del caso. Incendio procurato per cause in corso di accertamento.



LA SEGNALAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO



Squadre di Vigili del Fuoco della Sede Centrale della Città dei Sassi impegnate sin dalle prime ore dell’alba di oggi 16 Marzo 2025 a causa di un incendio divampato all’interno di un vano garage interrato di un edificio di 5 piano fuori terra sito nella parte bassa di via Nazionale a Matera.

Coinvolti due motocicli e un’autovettura le cui fiamme hanno provocato una copiosa caduta delle pignatte sul pavimento sottostante.



Ai fini della sicurezza, e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza, sono stati interdetti gli accessi al vano garage e ad un’attività commerciale posta al di sopra di esso.

E’ in corso un’attività investigativa a cura del N.I.A.T. dei VV.F. (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) per le rilevazioni utili a comprendere la dinamica dell’accaduto.



Sul posto anche squadre della Polizia di Stato e della Polizia Locale.