Incendio in allevamento a Stigliano. Morti 1500 maialini

E’ accaduto in un allevamento della Valle del Sauro. Intorno alle 21:10 circa, le squadre dei Vigili del Fuoco – come informa una nota del Comando provinciale- dei distaccamenti di Policoro e Ferrandina, supportate dall’autobotte della sede Centrale di Matera, sono intervenute in contrada Arboreto, in agro di Stigliano, nelle vicinanze della Strada Fondovalle del Sauro, per domare le fiamme divampate all’interno di un capannone destinato all’allevamento di maiali.Circa 450 mq. di struttura in metallo sono stati coinvolti dall’incendio e, da un primo bilancio, si contano circa 1.500 maialini morti le cui carcasse saranno smaltite nella mattinata di domani)oggi 3 gennaio).Intervenuti anche i Carabinieri.A constatare i decessi, sul posto, si è recato il veterinario dell’ASL. Le fiamme sono state domate e si è provveduto alle operazioni di bonifica.