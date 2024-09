Incendio fuori stagione ad Aia del Cavallo

E stavolta per stare in tema, al galoppo…, le fiamme si sono propagate in contrada Aia del Cavallo di Matera, distruggendo quattro ettari di vegetazione, tra cespugli, alberi e cannizzo. Un incendio fuori stagione che, comunque, ha visto pronti a intervenire i Volontari per l’ambiente e i vigili del fuoco. Intervendo impegnativo,a causa del vento, che è durato per gran parte del pomeriggio dell’ultimo giorno di settembre. Bravi. Una presenza costante per evitare che le fiamme si propaghino oltremisura, procurando altri danni. Quanto alle cause. Non è stato di certo Eolo…che si è limitato a soffiare, impegnando e non poco le squadre dei Volontari per l’ambiente e i vigili del fuoco.