Incendio a Tursi. Case distrutte e occupanti illesi

L’hanno scampata bella gli occupanti di due appartamenti di via Garibaldi 1 nel centro di Tursi (Matera) che, a causa di un incendio, hanno dovuto abbandonare gli alloggi. Ma quanto spavento, visto che le fiamme dalla cucina hanno raggiunto il tetto. E i vigili del fuoco dei presidi di Marconia e Policoro hanno dovuto lavorare e non poco per spegnere le fiamme . L’intervento si è verificato intorno alle 11.30 di oggi, martedì 11 aprile. L’Incendio ha interessato un appartamento al piano terra di via Garibaldi 1 . Le fiamme si sono sviluppate nella cucina dell’alloggio, procurando danni rilevanti al solaio in legno – da quanto abbiamo appreso dal Comando Vigili del Fuoco di Matera. Sono risultati, pertanto, inagibili l’appartamento interessato dall’incendio e quello sovrastante. Sono state evacuate due persone che abitavano nell’appartamento interessato dall’incendio e una persona che abitava l’appartamento sottostante , che ha subito i danni dovuti all’acqua utilizzata per lo spegnimento.