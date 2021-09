Arbusti che vanno al fuoco e fiamme che lambiscono un’area produttiva, come un versante dell’area Paip di Matera, tanto da richiedere l’impiego di un velivolo canadair, che sta effettuando lanci di acqua, e di quattro squadre dei Vigili del fuoco.



Per spegnere il fuoco -divampato in mattinata- occorrono costanza e pazienza, sperando che la brezza sia bassa e soffi dalla parte giusta. Da quanto si è appreso non si sono registrate finora danni a persone e cose e nè è stato necessario evacuare o fermare le attività degli opifici. Una situazione già vista meno di un mese fa nell’area industriale di Jesce, dove le fiamme erano partite a ridosso di quel sito, partite da un incendio di stoppie. Occorre la manutenzione del territorio, rimuovendo tutto quanto può procurare pericolo. Precese, pulizia e sorveglianza…