Incendio a Irsina. Quanta paura: fiamme e fumo e famiglie evacuate

Gli incendi non si propagano per opera dello Spirito Santo, come si suol dire, ma c’è sempre una o più mani sciagurate che li appiccano, mettendo a repentaglio la vita e la salute delle persone. Ed è quello che è accaduto a Irsina ( Matera) con le fiamme che sono partite, nella mattinata di venerdì 8 agosto, per quanto abbiamo appreso dalla ” Fontana” e sono arrivate a ridosso dell’abitato, tra le zone Belvedere, San Francesco, piazza Garibaldi, cimitero e dintorni. Una temperatura elevata e il vento hanno portato il fuoco a distruggere la vegetazione, a far crepitare vetri e ad alzare un barriera di fumo intenso che ha consigliato il Comune, con l’apporto delle forze dell’Ordine , dei Vigili del Fuoco e dei volontari a far evacuare famiglie e attività produttive, come un ristorante delle zona. Il sindaco, Giuseppe Candela, ha seguito con l’attenzione e l’apprensione del caso, l’evolversi della situazione che ha visto il ripetuto lancio di acqua da mezzi aerei, e tra questi due canadair, e interventi di mezzi e uomini da terra. Tanta paura tra la gente e anche disperazione tra quanti hanno perso l’uliveto o altre colture. Domani, sabato 9 agosto, le ultime operazioni di bonifica e la conta dei danni, con le indagini delle forze dell’ordine per individuare cause e,se possibile, a risalire ai piromani. Non si scherza con la salute e la vita della gente.

