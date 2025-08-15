Incendio a Colobraro: terzo giorno di interventi incessanti per domare le fiamme

Prosegue senza sosta per il terzo giorno consecutivo l’intervento congiunto delle squadre dei Vigili del Fuoco di tutta la provincia di Matera per domare le fiamme che stanno devastando il territorio di Colobraro. Una vasta area di vegetazione è stata interessata dall’incendio, con un bilancio provvisorio che conta circa 300 ettari di vegetazione bruciati.

L’operazione di spegnimento vede l’impiego di numerosi mezzi aerei dei Vigili del Fuoco, tra cui Canadair e velivoli ad ala rotante, che hanno effettuato svariate decine di lanci per supportare le squadre di terra. A supporto delle squadre ordinarie dei Vigili del Fuoco, stanno lavorando incessantemente anche le squadre dei volontari VV.F. di Montalbano, i mezzi del Consorzio di Bonifica e i volontari della Protezione Civile.

Le conseguenze dell’incendio si sono estese fino a minacciare le aree abitative, mettendo a rischio alcune case e rendendo necessaria l’evacuazione precauzionale di alcune famiglie. Il danno maggiore, tuttavia, è stato riscontrato soprattutto a carico dell’ambiente naturale.

Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza proseguono in coordinamento con le forze dell’ordine, tra cui Carabinieri e Polizia Locale, anch’esse presenti sul posto.

