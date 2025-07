Incendi nel Metapontino? Serve concretezza

E Rocco Tauro dalla sua Montalbano Jonico, che viene dal senso pratico e operativo della Prima Repubblica ricorda le buone pratiche del recente passato con la presenza costante dell’uomo sul territorio , che consentì di prevenire non solo gli incendi ma anche i furti. Bastò la convenzione,era il 2014, con una associazione venatoria di volontari per assicurare un ‘’pattugliamento’’ costante. Ma serve la presenza dell’uomo, altrimenti la situazione peggiora. Senza sfalcio del sottobosco, senza controlli sul fuoco appiccato nei terreni per bruciare le stoppie dove è obbligatorio tracciare le ‘’precese’’ c’è spazio per incoscienza e piromani. Come non avere nostalgia dei cantonieri stradali alle dipendenze delle Province ( rimaste nel limbo dopo la sciagurata riforma referendaria Delrio del governo Renzi…) e dei cantieri forestali degli ex Consorzi non montani e similari ( soppressi) che garantivano un minimo efficienza ? Servono fatti altro che digitalizzazioni e coordinamenti da cabina di regia se poi sul territorio non c’è nessuno o quasi e se mancano risorse per fare prevenzione. E qui siamo allo scaricabarile a ritroso …Province, Regione e Governo



AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA!

PIU CONCRETEZZA CONTRO GLI INCENDI!

Ad ogni inizio di estate, ma anche durante tutto l’anno, gli incendi dolosi o colposi sono sempre più numerosi. Da quelli di poco conto a quelli devastanti. Che colpiscono persone, beni e ambiente. E se non possiamo tracciare il cammino di ogni irresponsabile piromane, bisogna mettere in conto una non più rinviabile quanto ferrea azione di controllo del territorio.

Qualsiasi costo che dovesse rendersi necessario a tal fine sarebbe senza alcun dubbio ben inferiore ai danni causati dalle fiamme.

Non più tollerabile è l’inerzia e la disattenzione con la quale si tenta di porre argine a tale fenomeno delinquenziale. Occorre per intanto essere meno permissivi e ben più presenti in ogni luogo.

Ed invece negli ultimi anni anziché rinforzare l’azione, è del tutto scomparso il controllo preventivo. Il territorio è oramai preda di incoscienti.

L’ultimo caso, dannoso e doloso incendio, che si è sviluppato a Montalbano Jonico, nei giorni scorsi e che ha interessato molte decine di ettari di macchia mediterranea, querce e uliveti anche secolari, nelle contrade Mulino Nuovo e Carleo, Iazzitelli, ripropone con urgenza la sicurezza ambientale pure nella città di Francesco Lomonaco. Come anche a Metaponto marina, ove solamente grazie al coraggio encomiabile di tantissime persone e alla buona sorte, si è evitato che l’incendio assumesse una tragedia immane. Ma ne se contano decine di incendi giornalieri.

Nel 2014, amministrazione di centrodestra, con lo scrivente assessore all’Agricoltura, sperimentammo un modo nuovo di difendere il territorio non solamente dagli incendi, perché si era in estate, ma anche da furti di beni delle persone e illeciti ambientali. Fungendo anche d’ausilio alle forze dell’ordine. In sintesi fu sottoscritto una convenzione con una Associazione volontaria venatoria, ittica e ambientale, che dette ottimi risultati.

Fu deciso, da parte del Comune, di contribuire solamente con il costo vivo del gasolio per auto.

Ebbene, in quei pochissimi mesi estivi, per la modica cifra di appena duemila euro, nelle nostre contrade quasi scomparvero del tutto incendi e furti nelle campagne e reati contro l’ambiente. Poi negli anni a seguire, con le successive amministrazioni, con cromatura politica diversa, tale interessante esperienza non fu più ripetuta. Quanto premesso e ripetuto serve a rinfrescare la memoria a noi che scriviamo, ma soprattutto a quelli che sono nelle condizioni di legge di poter decidere come da mandato elettorale, anche facendo tesoro di quella esperienza positiva.

Così come ovviamente invito pressante si rivolge al Consorzio di Bonifica di Basilicata e Province di mettere in campo, ad horas, squadre per il pattugliamento e l’avvistamento in tutte le aree esterne ai centri abitati, dai boschi alle pinete, alle aree demaniali.

In passato dipendenti della Provincia, settore forestazione, sino a circa quindici anni fa, operavano in questa direzione con controllo e avvistamento su torrette fisse strategiche, oppure in posti ben definiti, con più frequenti attacchi da parte di criminali incalliti. Era un’azione efficacissima.

Non è più tempo di studiare, ora si richiedono soluzioni mirate e per l’intera regione.

Si utilizzi anche il personale RMI e TIS, insomma ci si inventi di tutto. Ma si passi ai fatti concreti. Non è più il tempo delle parole.

10/07/2025

Leonardo Rocco Tauro

Già Assessore e Consigliere comunale