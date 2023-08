Incendi. Dos sul dosso… Silenzio su prolungamento servizio AIB

Comunicati, interlocuzioni dei sindacati dei Vigili del Fuoco finora sono rimasti inascoltati . E uno strano silenzio sta caratterizzando queste ultime ore, cruciali per prolungamento un servizio antincendio necessario per non compromettere il patrimonio boschivo della Basilicata e non mettere a rischio la presenza dei turisti, che godono delle nostre risorse ambientali. Nella nota che segue il rammarico e la preoccupazione del Segretario Generale Regionale del Fns Cisl Gianfranco Salbini sulle sorti del servizio. Mettetevi mano alla coscienza…



LA NOTA DELLA FNS CISL

A seguito del comunicato stampa diramato in data 27 giugno 2023 dalla scrivente, nel quale si comunicava la riduzione dei fondi stanziati dalla Regione Basilicata per la campagna AIB 2023 rispetto allo scorso anno, oggi siamo al capolinea.

Da dopodomani, il DOS (Direttore Operativo di Spegnimento) – per intenderci, colui che dovrà valutare e coordinare l’intervento di eventuali mezzi aerei – non sarà più disponibile nel capoluogo.

La Regione Basilicata ha compiuto un grande passo in avanti, dotandosi di un proprio elicottero collocandolo a Lauria, al fine di garantire l’intervento entro 30 minuti in tutta la Basilicata.

Tuttavia, se lo stesso dovrà operare nel territorio di Potenza – che non comprende solo la città ma anche una serie di comuni limitrofi – il DOS dovrà essere richiesto ai presidi di Melfi, Francavilla in Sinni o Lauria, con notevoli ritardi di intervento.



Inoltre, il presidio di Francavilla in Sinni, che disponeva di cinque unità e di due automezzi, è terminato lo scorso 7 agosto.

Nonostante il grido di allarme lanciato da alcune Organizzazioni Sindacali Provinciali di Matera in data 29.07.2023, dove si chiedeva in maniera preventiva il prolungamento del servizio AIB, non vi è stato alcun riscontro.

Precisiamo che la legge 353 del 2000 demanda alle regioni la difesa e la conservazione del patrimonio dagli incendi boschivi, come enunciato nei principi fondamentali dell’ordinamento nell’art. 117 della Costituzione.

Attendiamo comunicazioni o convocazioni per fornire il nostro contributo alla salvaguardia dell’intera Regione.

Potenza, 14agosto 2023

Segretario Generale Regionale

Gianfranco Salbini