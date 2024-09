Inaugurazione scuola dell’infanzia “le Matite Colorate”

Sarà inaugurata il giorno 10 settembre 2024 alle ore 17,15, presso la sede in via La Martella snc la nuova Scuola dell’Infanzia Paritaria “Le Matite Colorate”.

Una scuola paritaria moderna e che, come si legge nella nota stampa, offrirà un ambiente educativo stimolante e accogliente per molti bambini. Durante l’inaugurazione sarà spiegato anche il progetto educativo e sarà presentato lo staff della struttura.

