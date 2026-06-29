Inaugurazione mostra INAF “Macchine del Tempo” presso la Sparkme Spa

Il 6 luglio 2026, la Sparkme Space Academy di Matera inaugura la mostra permanente “Macchine del Tempo” dell’INAF, un percorso immersivo sulla storia dell’astronomia ideato da Pleiadi Benefit Corporation. L’evento segna la riapertura del museo in un ex opificio industriale riqualificato, coniugando la divulgazione scientifica con la rigenerazione urbana nel Mezzogiorno. Ideata nel 2023 dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e il cui progetto originale è firmato dalla Pleiadi Benefit Corporation. Il percorso espositivo è un viaggio immersivo e interattivo attraverso i secoli: dalle prime osservazioni del cielo alla tecnologia astrofisica di ultima generazione, fino alle sfide che ci attendono nel prossimo futuro. Pensata per svelare i segreti del cosmo al grande pubblico attraverso un linguaggio accessibile e affascinante, l’esposizione approda a Matera dopo essere già stata presentata a Roma e Torino, dove ha registrato uno straordinario successo di pubblico, catalizzando l’attenzione di migliaia di visitatori.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.