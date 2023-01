Inaugurati due campetti nell’area sportiva dell’istituto Loperfido-Olivetti di Matera

Questa mattina nell’area sportiva riqualificata dell’istituto Loperfido-Olivetti di Matera il presidente della Provincia, Piero Marrese, ha inaugurato due nuovi impianti sportivi, uno per il calcio a 5, l’altro per basket e volley, finanziati con fondi di bilancio dell’Ente. Presenti anche il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, il vice prefetto vicario, Vincenzo Lubrano, le dirigenti scolastiche del Loperfido-Olivetti, Antonella Salerno, e dal Dante Alighieri, Marialuisa Sabino, l’ispettrice dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Rosa Cancelliere.

“L’idea di realizzare questi impianti – ha detto Marrese – è nata dal confronto con la scuola e i dirigenti scolastici, che approfitto per ringraziare. Dopo aver scoperto che quest’area era sostanzialmente abbandonata a sé stessa, infatti, ipotizzammo di realizzare qui gli impianti che oggi hanno visto la luce, per la gioia, la commozione e la soddisfazione non solo mia. Negli occhi dei tanti studenti presenti, infatti, ho percepito proprio gioia ed emozione per queste nuove strutture che permetteranno loro di dare corpo alla voglia di socialità e aggregazione, oltre che perfezionare la pratica sportiva connessa all’attività scolastica. L’utilizzo di questi impianti, è bene sottolinearlo, sarà aperta anche a persone esterne alla scuola una volta affidata la gestione e approvato un regolamento per la fruibilità degli stessi. Per intanto, il frutto del nostro lavoro trova oggi concretezza e conferma come il lavoro e la sinergia paghino. Ringrazio l’Ufficio Tecnico della Provincia di Matera e la ditta che ha realizzato l’intervento, così come la dirigente scolastica, Antonella Salerno, per la collaborazione”. Infine, Marrese ha preannunciato che quella di stamattina è stata “solo la prima di una serie di inaugurazioni che, come Provincia, faremo nelle prossime settimane con a conferma della nostra attenzione costante al mondo della scuola”. La dirigente scolastica dell’istituto nel quale sorgono i campetti, ha parlato di un “bellissimo momento per la nostra scuola e per tutte le comunità scolastiche del territorio”, sottolineando che l’istituto ha “finalmente le sue strutture sportive: vedo i ragazzi emozionati, e mi fa piacere. Ribadisco il valore dello sport come momento fondamentale della vita scolastica dei nostri ragazzi. Ringrazio il presidente della Provincia di Matera per la vicinanza al mondo della scuola”. Dopo il taglio del nastro, gli studenti del Loperfido-Olivetti e quelli dell’attiguo Alighieri si sono sfidati in gare amichevoli di calcio a 5, basket e volley.