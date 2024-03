Inaugurati 2 impianti fotovoltaici a servizio di strutture AQL a Montalbano J. e Policoro

“Acquedotto Lucano ha inaugurato due impianti fotovoltaici a servizio della struttura di potabilizzazione di Montalbano Jonico e del depuratore di Policoro, entrambi nel materano“. E’ quanto fa sapere l’assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, intervenuto all’inaugurazione, con una nota in cui sottolinea che “I due progetti, finanziati dalla Regione Basilicata con i Fondi di Sviluppo e Coesione garantiranno un consistente risparmio di energia consumata dai due importanti impianti del Servizio idrico Integrato del Metapontino in particolare i due impianti fotovoltaici di Montalbano Jonico e Policoro, di potenza pari rispettivamente a 100 KWp e 200 kWp, produrranno complessivamente circa 420.000 kWh di energia annua, consentendo di abbattere emissioni di CO2 in atmosfera per circa 126.000 kg annui. Tali interventi si integrano con la strategia della Regione Basilicata di investire su infrastrutture per la decarbonizzazione e la transizione all’energia rinnovabile del gestore lucano del Servizio Idrico Integrato, così come articolata di recente dalla giunta Bardi con la misura del bonus idrico. Oltre al beneficio ambientale la strategia regionale, già avviata, consentirà ad Acquedotto Lucano di conseguire un consistente risparmio sui costi operativi che si concretizzerà in un abbattimento delle tariffe base sulle bollette delle famiglie lucane a partire da questo mese”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.