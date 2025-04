Inaugurata l’Oasi della Gentilezza dall’IC Fermi di Matera

“Martedì 29 aprile alle ore 10.30 presso il cortile interno del plesso Guerricchio, in via Fermi 10 è stata inaugurata l’Oasi della Gentilezza, un luogo pensato nell’ambito delle iniziative della Rete “Costruiamo Gentilezza” a cui il Comprensivo Fermi di Matera ha aderito.” Lo si apprende da una nota in cui si specifica che “L’angolo, arredato con panchine di colore lilla, è pensato, come recita la poesia composta per l’occasione per essere il luogo in cui “le parole si fanno carezza, i pensieri diventano ponti, la diversità è un dono, il silenzio unisce”. L’occasione, facendo seguito alla riflessione che ha stimolato la produzione degli elaborati per la Giornata per la consapevolezza dell’autismo, è stata celebrata nel cortile alla presenza della sig.ra Colaianni per conto della Rete “Costruiamo Gentilezza”, della Presidente di Aura Blu Licia Curci, del Presidente del Premio ModArt, Enzo Centonze. E’ stata scoperta una targa e le singole classi che hanno prodotto gli elaborati hanno animato con le riflessioni la giornata che è stata dedicata alla memoria di Papa Francesco, una figura di grande valore storico e un fautore convinto della poderosa forza delle parole e dei gesti gentili (permesso, scusa, grazie).” La Dirigente Abbatino ha ricordato la riflessione che anima l’iniziativa che intende essere un appello, gentile e convinto, per un auspicabile cambiamento delle cattive abitudini:“La gentilezza è un linguaggio universale che può abbattere barriere, favorire l’inclusione e creare comunità più accoglienti. In un mondo sempre più vario e complesso, il rispetto per le differenze e l’apertura verso l’altro sono valori fondamentali per una società equa e armoniosa. Mettersi nei panni dell’altro, riflettere sul valore dell’empatia e immaginare un mondo in cui nessuno venga escluso per la propria diversità: può essere una rivoluzione, ma una rivoluzione gentile, cioè un cambiamento profondo nella società che avviene attraverso la gentilezza, il rispetto e l’empatia, anziché con conflitti o imposizioni. È un’azione trasformativa che parte dai piccoli gesti quotidiani per costruire un mondo più giusto e inclusivo. In un’epoca in cui la rabbia e la divisione sembrano prevalere, la gentilezza può essere un atto rivoluzionario perché va controcorrente, dimostrando che il cambiamento non deve per forza passare dalla violenza, ma può nascere dall’ascolto, dalla collaborazione e dalla costruzione di ponti tra le persone.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.