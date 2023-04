Inaugurata la nuova palestra dell’Iis Morra-Da Vinci di Matera

Alla presenza del presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, della dirigente scolastica Caterina Policaro, e delle massime autorità civili, religiose, militari e scolastiche, è stata inaugurata questa mattina la nuova palestra dell’Iis Morra-Da Vinci. Finanziata con il decreto MUTUI-BEI Edilizia Scolastica per un importo di 975mila euro, la palestra ha preso vita dopo la demolizione della precedente struttura e la successiva ricostruzione. Al termine dell’inaugurazione la palestra ha subito preso vita con una serie di eventi sportivi amichevoli e dimostrativi curati dall’Iis Morra-Da Vinci. “Sono particolarmente orgoglioso per questa inaugurazione – ha dichiarato Marrese – perché riconsegnare questa struttura alla comunità di Matera era un obiettivo prioritario, che siamo riusciti a centrare grazie anche alla collaborazione delle autorità scolastiche, dei tecnici della Provincia e dell’Amministrazione provinciale. L’intento era aprire la scuola alla città e alle associazioni del territorio e dedicare un’attenzione particolare alle periferie. Quella odierna non sarà l’unica inaugurazione: la Provincia di Matera, infatti, lavora da diversi anni nel settore dell’edilizia scolastica con risultati tangibili per migliorare l’offerta complessiva nel settore dell’istruzione. Continueremo a lavorare nell’interesse degli studenti, dei territori e, come in questo caso, anche delle periferie affinché vengano valorizzate e siano oggetto di maggiore attenzione.” Caterina Policaro, dirigente scolastico del Morra-Da Vinci, ha sottolineato l’importanza di avere nuovamente a disposizione una “struttura adeguata a fare sport e anche altro tipo di attività in un contesto di periferia qual è quello di questo istituto” ed ha ringraziato “l’Amministrazione provinciale e il presidente Marrese per l’attenzione che ci ha riservato. Finalmente riusciamo dopo tanti anni ad avere a disposizione una struttura adeguata alle necessità di questi ragazzi e di questa scuola”.

