Inaugurata a ViviLucania, sul lago Sirino, la 19 Mostra Nazionale dei bovini di razza Podolica

Novantotto capi, quarantasei espositori provenienti da Basilicata, Campania e Calabria, per lo più giovani. Sono i numeri della diciannovesima Mostra Nazionale dei bovini di razza Podolica iscritti al Libro Genealogico Nazionale, inaugurata a Nemoli, nell’ambito della terza edizione di ViviLucania, la tre giorni organizzata dall’Associazione regionale allevatori di Basilicata, in collaborazione con Anabic, Regione Basilicata e con il patrocinio del Comune di Nemoli, con l’obiettivo di valorizzare il mondo zootecnico lucano con un focus speciale sulla razza Podolica, simbolo di sostenibilità e biodiversità. Presenti al taglio del nastro amministratori locali dell’area, i vertici di Ara, Anabic,e l’assessore regionale all’Agricoltura, Carmine Cicala. “Difendere la razza podolica significa difendere la nostra storia, i nostri paesaggi, il nostro futuro – ha evidenziato Cicala – grazie al pascolo questi animali garantiscono prodotti di eccellenza, come il caciocavallo e la carne podolica, e svolgono un ruolo ambientale insostituibile nella manutenzione del territorio, nella prevenzione del dissesto idrogeologico e nella conservazione della biodiversità”. Nel suo intervento, l’assessore ha illustrato l’azione della Regione Basilicata a sostegno di questo comparto. La conservazione della razza podolica viene supportata da bandi specifici nell’ambito dello sviluppo rurale, con particolare attenzione alla valorizzazione dei “pastori presidi del territorio”, oltre 500 dei quali risultano già iscritti al Registro istituito alla fine del 2023. Quella Podolica è una delle razze rustiche che sta avendo un successo importante nel panorama dell’allevamento. Mentre infatti il numero di bovini in Italia ed in Europa è in diminuzione, la Podolica continua a crescere: nel nostro Paese oltre 1000 allevamenti con più di 38000 capi iscritti al Libro Genealogico. In Basilicata presenti quasi 18 mila capi. Le politiche attuate per la valorizzazione di questa razza, dall’attivazione del Sistema Qualità Nazionale “Vitello Podolico al Pascolo”, alle iniziative per il riconoscimento della DOP del Caciocavallo Podolico, ai provvedimenti delle Regioni per il mantenimento della biodiversità, stanno continuamente stimolando l’allevamento della Podolica che presenta tutti i requisiti attualmente richiesti dal mercato: multi-funzionalità, eco-compatibilità, resistenza ai cambiamenti climatici, qualità delle produzioni. Nel corso della tre giorni organizzati numerosi laboratori didattici per bambini, giochi e artigianato locale. Previsti show cooking, performance artistiche e un convegno nazionale sul tema “La valorizzazione del bovino podolico tra sostenibilità economica, sociale e ambientale”. Partecipano a ViviLucania aziende e allevatori da tutto il Centro-Sud Italia, portando esperienze, artigianato e prodotti enogastronomici.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.