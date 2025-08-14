Inaugurata a Venosa (Pz) la Casa Famiglia Rosangela D’Ambrosio, un rifugio di amore e speranza

“In qualità di Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, -scrive Rossana Mignoli- ho partecipato con grande emozione all’inaugurazione della Casa Famiglia Rosangela D’Ambrosio, un complesso destinato all’accoglienza di minori e famiglie in difficoltà. Questo piccolo angolo di speranza nasce grazie a una rete virtuosa tra istituzioni, cooperative e volontari, ma soprattutto grazie alla Fondazione Rosangela D’Ambrosio Onlus e alla straordinaria forza di due genitori che hanno scelto di trasformare il dolore in un futuro migliore per tanti bambini.” “Durante la cerimonia – prosegue – è stata annunciata la collaborazione con la Cooperativa Il Cerchio Magico, che si occuperà direttamente dell’accoglienza e del sostegno ai minori ospitati, ma è stato fatto anche un appello alla comunità a chiunque voglia unirsi alla rete di volontariato, offrendo tempo, competenze o risorse per sostenere la Casa Famiglia e le persone che vi saranno accolte. L’invito è chiaro: più forte sarà la rete di sostegno, più concreta sarà la possibilità di garantire un futuro sereno ai bambini e alle famiglie in difficoltà. La Fondazione Rosangela D’Ambrosio Onlus realizza progetti di solidarietà in tutto il mondo, ma ha voluto fortemente concretizzare anche nella propria terra d’origine, la Basilicata, un’opera di così grande impatto sociale. In un contesto in cui i presidi per la tutela dei minori restano fondamentali, la nascita della Casa Famiglia Rosangela diventa un esempio da seguire per altre comunità.” “Desidero ribadire –sottolinea Mignoli – la mia piena disponibilità a collaborare con strutture come questa e con tutti gli operatori impegnati nella tutela dei minori. Sarò sempre pronta ad ascoltare, supportare e promuovere iniziative che abbiano al centro il benessere dei bambini e degli adolescenti. Inoltre, vigilerò con attenzione sul buon andamento delle attività, affinché la Casa Famiglia Rosangela continui a essere un luogo sicuro, accogliente e rispettoso dei diritti di chi vi abita”. “Strutture di questo tipo – ha concluso la Garante – rappresentano un presidio fondamentale sul territorio in quanto offrono protezione, cura e un ambiente familiare a chi si trova in situazioni di fragilità. Promuovere e far conoscere queste iniziative significa garantire che sempre più bambini e adolescenti possano ricevere il sostegno necessario, non solo in Basilicata ma in tutta Italia”. Per rispondere all’appello dei genitori e della Fondazione, e per chiunque voglia entrare a far parte della rete di volontariato, ecco i contatti: ■ info@fondazionerosangeladambrosio.org ■ www.fondazionerosangeladambrosio.org ■ Cell: 335 1464940

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.