In una App…in viaggio con la Balena Giuliana

Conoscere e divertirsi utilizzando una applicazione, scaricabile dai cinque continenti, viaggiando insieme alla Balena Giuliana in attesa…di incontrarla al Museo nazionale di Matera.E la tecnologia consente di farlo, ripercorrendo e nuotando con lei nella dimensione virtuale. Vi racconterà la storia di una balenottera che visse nel Pleistocene inferiore 1,5 milioni di anni, i cui resti fossili sono stati ritrovati lungo le sponde della diga di San Giuliano (MATERA), che può essere apprezzata con un percorso di animazione grazie all’ app game ‘ A Whale’s Journey”. L’applicazione, presentata a Matera, nel corso di una conferenza stampa dalla direttrice del Museo Nazionale Annamaria Mauro e dal game designer Fabio Viola è disponibile per Android e iOS ed è distribuita da Google Play e App Store. Ora tocca ai ragazzi,in primis, che avranno a disposizione anche un’aula didattica al pianterreno del Museo archeologico ”Domenico Ridola”, e agli adulti che avranno un motivo in più per visitare la Città dei Sassi grazie all’app game ” A Whale’s Journey”, il viaggio della balena, una “combinazione avvincente di gioco educativo e divertimento -nato dalla collaborazione tra Museo nazionale e TuoMueso- che accompagnerà gli utenti in un affascinante viaggio attraverso il tempo”. E le considerazioni della direttrice Annamaria Mauro e del game designer Fabio Viola, dopo un anno di lavoro, che ha coinvolto diverse figure professionali, rafforzeranno -come riportato nel comunicato di presentazione dell’evento- l’interesse verso il progetto di valorizzazione di ”Giuliana” con gli interventi di restauro dei fossili e del successivo allestimento.



“L’iniziativa si pone in continuità – dichiara la Direttrice arch. Annamaria Mauro- – con l’allestimento “Giuliana degli Abissi” facendo dialogare insieme i linguaggi del contemporaneo e i resti paleontologici, a Whale’s journey” permette di vivere l’avventura di Giuliana, una delle creature più affascinanti ad aver popolato le acque del Mediterraneo, offrendo agli utenti l’opportunità unica di esplorare il misterioso mondo marino nell’era del Pleistocene attraverso gli occhi della balenottera azzurra. Dalla nascita, con i primi approcci al contesto marino, all’età adulta e alla maternità, che la vedrà coinvolta nell’accudimento del suo piccolo, fino al raggiungimento della piena maturità. Un viaggio che porterà a scoprire il fantastico contesto marino dalla nascita di Giuliana fino alla sua scomparsa”



Il Game designer Fabio Viola dichiara “Per TuoMuseo e il team guidato dall’altro co-fondatore Massimiliano Elia, creare un videogioco incentrato su una balena è stato un viaggio entusiasmante e senza precedenti. Abbiamo raccolto con gioia la sfida di animare un protagonista non umano, conferendo caratteristiche antropomorfe a una balena in un modo mai tentato prima. Questo videogioco non solo esplora la vita intima della balena, ma anche la sua morte, intrecciando il suo percorso con gli incontri con altri abitanti del mare. La nostra balena non è semplicemente un personaggio: è una voce che racconta una storia profondamente emotiva, riflettendo la sua sensibilità unica nel corso di un viaggio che abbraccia l’intera esistenza”