In Tv uno Sgarbi provato dalla malattia. Una scelta discutibile e con informazioni incomplete.

Ci è capitato per caso, nel pomeriggio dopo pranzo, di imbatterci su RaiUno nel momento in cui era ospite a Domenica In di Mara Venier uno spento Vittorio Sgarbi -visibilmente segnato dalla malattia- che parlava a fatica, che non guardava quasi mai i suoi due interlocutori, tra cui il giornalista Tommaso Cerno, dai quali sembrava completamente assente. Una scena offerta al pubblico televisivo davvero imbarazzante e forse da evitare -sebbene vogliamo immaginare animata da buone intenzioni e non per audience- a tutela della dignità umana dell’interessato. Ci è voluto l’intervento della stessa Venier, dopo un filmato sulla sua carriera, con lui che non aveva alzato gli occhi dal libro da presentare (“Il cielo più vicino. La montagna nell’arte.”), per scuoterlo ed invitarlo a guardare il pubblico in studio che era lì in piedi per applaudirlo. Condizioni di salute del critico d’arte che sembrano dunque essere peggiorate e che -come dicevamo- avrebbero dovuto forse evitare di esibirle, come rilevato da tanti spettatori sul web. Un commento tra i tanti, infatti recitava: “A parer mio, benché si sia parzialmente ripreso, per le condizioni attuali in cui versa,credo sia sbagliato mandarlo in onda… Umanamente, trovo questa scelta indelicata ed estremamente fuori luogo ed inopportuna.” E magari evitare -in una situazione come questa- di rimestare il gossip su una vicenda familiare che si avvita tra la compagna Sabrina Colle e la figlia Evelina. Ma visto che l’intervista è stata fatta, almeno le notizie fornite al pubblico da Cerno avrebbero dovuto essere complete e non parziali. Quest’ultimo, infatti con enfasi, ha parlato di una “archiviazione” per le accuse nei confronti di Sgarbi in una vicenda che gira intorno ad dipinto rubato. In verità la Procura di Reggio Emilia ha chiesto il rinvio a giudizio per Sgarbi sul caso del dipinto di Rutilio Manetti “La cattura di San Pietro” (oggetto -qualcuno lo ricorderà- anche di una inchiesta di due anni fa di Report) e rischia fino a sei anni di reclusione per l’accusa di riciclaggio. Solo per due reati, quelli di contraffazione ed autoriciclaggio, è stata disposta l’archiviazione su richiesta del Procuratore capo Calogero Gaetano Paci e dal sostituto Maria Rita Pantani, durante l’udienza preliminare di venerdì scorso dinanzi al giudice Luca Ramponi. Per altro di Sgarbi si parlerà anche mercoledì alla Camera dei deputati, esattamente nella riunione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, dove giace una richiesta di sindacabilità penale per le offese che rivolse a un magistrato e al Nucleo Tutela Patrimonio che nel 2019 lo indagò, quando lui era parlamentare. Con il suo noto garbo, allora, definì “povera disperata” la PM Laura Condemi. E allora lunga vita a Sgarbi, con l’augurio che si rimetta in salute. Ed anche alla verità dei fatti.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.