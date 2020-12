Un disco prodotto durante il lockdown. E’ “STELLA” l’opera musicale di Vittoria Sigillino nato dalle collaborazioni con Papik e Ciro Di Bitonto, prodotto da Monica Lentini, edito da Irma Records.

Il progetto musicale declina e aggrega tutte le collaborazioni di Vittoria con Nerio “Papik” Poggi che racconta capolavori musicali, con le sue profondità sonore uniche, in perfetto stile Irma La douce.

Frammenti stilosi, di cui si compone la natura musicale di Vittoria, un santuario di citazioni eterne che apre a Mina, attraversa con la bossa nova il mondo dei Matia Bazar, accarezza di swing Little Tony – di cui è stata biografa – passando per le indimenticabili melodie di Pino Daniele e dei New Trolls, omaggi a Sergio Bardotti, Bruno Martino e Lucio Battisti.

Il disco “STELLA” prende il titolo dal brano di Roberta Voltolini, uscito in Cocktail Italy Vol.1, fotografia di un’emozione malinconica, che la voce morbida e sabbiosa di Vittoria avvolge; un mondo caldo che questi brani esplorano, potente energia in “TI SENTO” e “L’ULTIMA OCCASIONE”.

Dieci cover: L’ULTIMA OCCASIONE * QUELLA CAREZZA DELLA SERA *

SE MI VUOI * BADA BAMBINA * IMPROVVISAMENTE * STELLA * STASERA CHE SERA *

TI SENTO * VENTO NEL VENTO * SOLI TRA LA GENTE.

Tre inediti: OTTO – 8 * PERSI TE * AVE MARIA – ispirata da Papa Karol Wojtyla – scritti insieme al polistrumentista Ciro Di Bitonto.

Un disco – prodotto durante il lockdown – suonato da musicisti incredibili, che rendono ricco e imperdibile questo lavoro, tra cui Alan Scaffardi, che duetta con Vittoria in una versione di “SE MI VUOI” bruciante e dolce, Ely Bruna che regala magia con il suo intro evocativo in “BADA BAMBINA” e Fabrizio Bosso il cui solo di tromba è diamante per “IMPROVVISAMENTE”, classico del M° Bruno Canfora illuminato dal sounds’60s di Papik.