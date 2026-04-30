In tre armati fino ai denti, ma incappano nei Carabinieri. Arrestati

Una piccola ma fornita armeria, con una pistola risultata essere rubata nel 2022 a Latina, munizioni e coltelleria di diversa dimensione e funzione, tanto da destare curiosità a giudicare,per esempio, da quel machete o mannaia da cucina con il disegno di uno squalo (Shark) dai denti aguzzi e una serie di lame con impugnature diverse. La cosa non è sfuggita ai Carabinieri della Compagnia di Policoro, che hanno proceduto all’arresto di tre persone originarie rispettivamente di Roma, che ha ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari e l’obbligo di portare il braccialetto elettronico, e gli altri due delle province di Matera e Cosenza, rimessi in libertà dopo l’udienza di convalida. Non sappiamo a cosa servisse quell’armamentario che era occultato all’interno dell’autovettura. Si attendono sviluppi.



IN AUTO CON UNA PISTOLA RUBATA – ARRESTATI IN TRE

(Matera) I Carabinieri della Compagnia di Policoro, nell’ambito dei controlli straordinari del territorio finalizzati alla repressione dei reati contro il patrimonio ed in materia di armi, hanno arrestato tre persone, nella flagranza dei reati di detenzione, porto illegale di armi e ricettazione.

Durante un controllo alla circolazione stradale, alla periferia di Policoro, l’Aliquota Radiomobile dell’Arma ha intimato l’ALT ad un Suv con a bordo tre uomini. Nel corso dell’attività di perquisizione, i tre sono stati sorpresi in possesso di diverse armi bianche, strumenti atti ad offendere ed una pistola calibro sette e sessantacinque con ventisette cartucce, tutto occultato nell’autovettura.

Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare che la pistola era stata rubata nel 2022 in provincia di Latina.

Dopo le formalità di rito, i tre arrestati, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale della Città dei Sassi.

Nel corso della successiva udienza di convalida, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Matera, previa convalida degli arresti, ha disposto per uno di loro l’applicazione degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico in Roma e la scarcerazione per gli altri due residenti nelle province di Matera e Cosenza.

Si precisa che gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.