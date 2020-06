Un logo con i caratteri del passato che sa tanto di cucina, tra tocchi , ingredienti e sapori della buona tavola e volontà di far bene, stando insieme. E chissà che non sia la volta buona, visto che a Matera il mettersi insieme, associarsi è stata da sempre una esperienza tra alti e tanti bassi con pochi ostinati a tenere in piedi sigle e progetti. E potremmo descriverne e ricordarne tante. Questa volta tocca a un gruppo di ristoratori che hanno dato vita all’Associazione ristoratori di Matera (A.R.M) in seno alla Confesercenti. Obiettivo lavorare insieme e promuovere l’enogastronomia locale e contribuire, lo diciamo con cognizione di causa, a mantenere un corretto rapporto tra qualità, servizi, costi e prezzo.Ed è questo il miglior biglietto da visita, la pubblicità migliore per lasciare tra quanti vengono e verranno a Matera un ottimo ricordo e a fare quel ”positivo” passaparola che è la pubblicità più efficace aldilà degli spot, delle inserzioni o dei banner. All’ARM gli auguri di buon lavoro con l’auspicio che possa coinvolgere altri operatori locali:l’unione fa la forza. E di questi tempi, aldilà di promesse e quattrini annunciati, occorre rimboccarsi le maniche come vuole la cultura d’impresa.

COMUNICATO STAMPA

Nasce l’A.R.M., Associazione Ristoratori di Matera per la promozione dell’enogastronomia locale e la valorizzazione del comparto agro-alimentare di qualità del territorio, nonchè alla valorizzazione di tutto il settore turistico.

Lo rende noto Luca Mangiapia, Presidente della neonata Associazione; inoltre Stefano Tricarico è stato eletto Vice Presidente, Nicola Popolizio Segretario e Pietro Cifarelli Tesoriere.

L’Associazione ha deliberato l’adesione alla Confesercenti Provinciale di Matera e fra gli altri obiettivi descritti nello statuto, c’è anche quello di creare un marchio di qualità che possa contraddistinguere i ristoranti non solo di Matera e provincia ma anche quelli sul territorio nazionale ed internazionale. Il marchio avrà un disciplinare molto rigido così da contraddistinguere quei ristoranti che fanno dell’eccellenza il proprio obiettivo principale.

L’Associazione Ristoratori materani è la prima forma di associazione del settore ristorativo costituitasi nella regione Basilicata e questo, riferisce il presidente Mangiapia, è una pietra miliare che diventa vanto per la categoria.

Matera, 18 giugno 2020

