In tanti a Matera per rendere omaggio ai vigili del fuoco Giuseppe e Nicola

Un flusso ininterrotto di amici, parenti, colleghi, di vigili in pensione, rappresentanti istituzionali , alla camera ardente allestita nella palestra della caserma dei vigili del fuoco di Matera. E’ domenica, fa caldo, ma decine di persone hanno deciso di rendere omaggio a due vigili eroi, Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, morti mentre erano impegnati nello spegnimento di un incendio il 17 luglio scorso nelle campagne di Nova Siri ( Matera). E di porgere le condoglianze a moglie e parenti. Le due bare , avvolte nel tricolore e con il casco indossato in tante operazioni prima di raggiungere il distaccamento di Policoro, dopo aver prestato di recente servizio in Puglia. Tanta commozione, ricordi, abbracci,un pensiero per una battuta, un evento o per la ricorrenza di Santa Barbara Patrona del Corpo. C’è ancora tanta incredulità nel mesto viavai di persone che lasciano la camera ardente , con tanta commozione, un segno di Croce e lacrime sincere. Ci si sofferma a leggere i manifesti di colleghi, amici, associazioni che non dimenticheranno mai Giuseppe e Nicola.



E su un manifesto, tra i tanti, sono riportate le loro foto e un pensiero che fa riflettere e commuovere. ” Quanto ogni giorno suona la sirena, noi partiamo subito con la mente e il cuore perchè aiutare e salvare è la nostra priorità… In questa nostra missione non pensiamo mai che non potremmo tornare a casa… Buon viaggio Nico e Giuseppe.. Grazie per aver svolto sempre con amore e passione quello che non è solo un lavoro, ma anche famiglia e amicizia…Grazie ragazzi. Rimarrete sempre nei nostri cuori” Firmato da Paolo, Antonio, Nunzio, Domenico, Aldo, Luigi, Andrea, Biagio, Francesco. Ed è il pensiero di tanti colleghi che sperano che il loro sacrificio non sia stato vano e che quanto annunciato dal ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, sulla necessità di intervenire per ridurre i rischi, potenziare gli organici e tutelare il territorio, siano attuati https://giornalemio.it/cronaca/vigili-morti-tra-le-fiamme-il-ministro-piantedosi-vogliamo-dare-un-senso-a-questa-tragedia/ .Sentiamo ripetere ” Poveri ragazzi…Non lo meritavano…Adesso bisogna pensare a mogli e figli”. Considerazioni giuste, proprie della gente comune, che si guarda intorno nei momenti di difficoltà, di emergenza e questa lo è.



Stasera Camera ardente aperta fino alle 20.00 e lunedì 22 dalle 9.00 alle 13.00. In serata, alle 18.00, i funerali con una cerimonia solenne che si terrà sul sagrato della chiesa di San Pio X. Monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo celebrerà la Santa Messa, alla quale parteciperà tanta gente, i sindaci dei Comuni di Matera,Policoro e Nova Siri che hanno proclamato il lutto cittadino, rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali. I feretri di Giuseppe e Nicola, come da cerimoniale, muoveranno alle 17.00 dalla Caserma dei Vigili del fuoco a bordo di un’autoscala scortata dai colleghi, fino alla chiesa di San Pio X ( a causa del maltempo si è optato per il PalaSassi) ,per l’ultimo commovente abbraccio da parte di quanti hanno apprezzato il loro sacrificio. Ma il programma, come anticipato, potrebbe subire cambiamenti, accanto alle condizioni meteo che prevedono per domani pomeriggio pioggia. PalaSassi sede del rito funebre.