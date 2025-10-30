In silenzio, in punta di piedi, scompare Davide Giampietro

Dopo lunga malattia, quasi cieco, scomparso dalla scena di Matera, dimenticato, è morto all’età di novant’anni Davide Giampietro. A molti il nome dirà ben poco, perché era uno degli ultimi personaggi della scuola ancora vivente. Davide apparteneva a quel gruppo di maestri elementari, cui, subito dopo la guerra, fu affidato il compito della alfabetizzazione. Erano tanti i maestri alla Alberto Manzi che diresse, per anni, la trasmissione televisiva “Non è mai troppo tardi”. Furono distribuiti per Matera e la provincia a far lezione, per pochi soldi, nelle scuole serali o popolari, nelle scuole sussidiate, nelle scuole festive. Si guadagnava poco; si lavorava solo per far punteggio. Davide fu uno dei tanti, cui si dovrebbe essere grati.

Davide ebbe come amico e cooperatore Antonio, il fratello più grande. Come gli altri maestri, cui si è fatto cenno, anche loro provenivano da famiglia modesta. Credevano solo nel lavoro, come mezzo di vita e di riscatto. Come i loro colleghi, perciò, non si fermarono mai. Davide è stato fermato solo dalla malattia e dalla quasi cecità degli ultimi anni. Grande lavoratore, dotato di spirito di sacrificio, come Matarazzo, come Dilillo, come Sciandivasci, come Scavetta, come Mario Serra, non si fermò mai.

Dopo il diploma magistrale, conquistato con sacrificio negli anni dell’immediato dopoguerra, si iscrisse alla facoltà di Magistero, non più ragazzo, conquistando il diploma di vigilanza scolastica e poi la laurea in pedagogia. Preferì rimanere nella scuola elementare, raggiungendo, come Antonio, la carica di direttore didattico. La sera avevano, come i colleghi, il rito della passeggiata per il corso Vittorio Veneto e Umberto I. Erano sempre insieme i due fratelli, tanto da meritarsi il titolo di Santi Medici. Non cessarono mai di guardare al mondo della scuola, come al loro mondo; e guardarono all’infanzia, in cui, attraverso le famiglie, vedevano lo specchio in cui si rifletteva la società più grande. La società più grande erano i costumi, le abitudini, le ricorrenze, le feste, i santi, i mestieri, negli anni Sessanta in fase di estinzione. Davide, con Antonio, fu un instancabile e paziente ricercatore di piccole storie di vita umile, ma radicata nel decenni, nei secoli. Insieme furono antropologi in tutta modestia e in completo silenzio. Matera non li deve dimenticare.

Più di Antonio, Davide non si fermò alla ricerca folkloristica e antropologica, che pure ha dato risultati notevoli. Chi mai avrebbe pensato di fare raccolte di figurine di santi, di canti popolari (incisi su disco e cantati), di racconti popolari, di carri della Bruna, di edicole sparse per le strade abbandonate dei Sassi? Antonio, quasi come un sommario, alla fine compilò un almanacco in cui, in ordine alfabetico, raccolse schede e brevi biografie di personaggi materani; lo completò con altro almanacco a raggio regionale. Quando uscivano i loro libri di piccole antiche cose, qualcuno, sussiegoso, faceva capire che erano cose di poco conto e di nessun rilievo culturale. Oggi, tutti corriamo da loro, quando ci serve qualche notizia particolare della vita e della comunità materana.

Talvolta i due fratelli separarono la loro ricerca, lavorando in proprio. Davide si ritagliò un campo tutto suo. Poiché l’infanzia aveva su di lui una suggestione particolare, si dette alla letteratura per l’infanzia. Non conosco libri per l’infanzia scritti da materani, tranne uno. Vi si cimentò Davide, scrivendo Jean e Paul, Il grande albero, Il Madonnaro, Giacomino nella terra misteriosa di Nimelik, I ragazzi di zio Giò, Sognando l’avventura…

Stasera ti saluto, Davide. Tornerò a leggere i tuoi libri per l’infanzia, per ritrovare i sani affetti che volevi trasmettere ai ragazzi, puntando sul lavoro, sulla famiglia, sull’amore per gli umili. Rileggerò le dediche che ogni volta facevi per me, in ricordo di una vita lunga, che forse ti poteva dare di più in riconoscimenti e gratitudine. Ma non era quello che cercavi. Volevi essere solo un maestro, un semplice maestro. Silenzioso.