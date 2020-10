A Venosa si registrano altri 10 casi positivi al Covid-19 in serata che vanno ad aggiungersi ai 18 casi già accertati per un totale di 28 casi positivi.

A fronte di ciò, in maniera preventiva e per consentire all’autorità sanitaria di tracciare e circoscrivere il diffondersi del contagio, da domani il Comune ha disposto la sospensione della didattica scolastica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado nell’intero territorio comunale.fino al prossimo 14 ottobre.

Questo il post del comune pubblicato poco fa sulla propria pagina facebook:

Nel Comune di Marsicovetere, invece, il sindaco Zipparri, in modo precauzionale, con apposita ordinanza (n.30/2020) ha disposto la “SOSPENSIONE PRECAUZIONALE DI TUTTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE E LUDICHE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSICOVETERE E PRESSO LE STRUTTURE PRIVATE da giovedì 1 a sabato 3 Ottobre 2020.”

A titolo preventivo, visto l’incremento dei casi in regione, il Sindaco di Tito Graziano Scavone ha, invece emanato una ordinanza sindacale che rende obbligatorio a partire dal 30 settembre al 07 ottobre, l’utilizzo della mascherina senza alcuna limitazione di orario. Segue la nota diffusa alla stampa:

Continuano gli sforzi dell’amministrazione comunale di Tito

per contrastare i possibili contagi da Covid – 19.

Nell’ambito del consiglio comunale che si è svolto il 29 settembre nella sala del consiglio, è stata è stata decisa l’emissione di una ordinanza sindacale che rende obbligatorio a partire da oggi e fino al 07 ottobre,

salvo nuove disposizioni, l’utilizzo della mascherina senza alcuna limitazione di orario da indossare correttamente coprendo naso e bocca, dal 30 settembre fino al 07 ottobre 2020 anche negli spazi aperti del territorio comunale maggiormente esposti al formarsi di assembramenti spontanei tra cui: parchi, spazi antistanti le chiese e le scuole, villa comunale, e comunque ogni qual volta non sia possibile garantire il distanziamento sociale fatta eccezione per i minori di anni 6 e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’aumento dei casi di malattia da coronavirus riscontrati nella nostra regione, con lo scopo di garantire quanto più possibile la sicurezza dei cittadini: “in un momento in cui la situazione epidemiologica è in progressivo aumento, dobbiamo mettere in atto tutte le misure di sicurezza di contrasto alla diffusione dei contagi. Ovviamente, il nostro, è un patto di corresponsabilità con i cittadini a cui chiediamo di attenersi alle regole nel rispetto della propria salute e di quella degli altri” ha dichiarato il sindaco Graziano Scavone.

La delibera giunge anche in un momento, come quello della ripresa delle attività scolastiche, in cui è facile che si creino assembramenti soprattutto negli spazi antistanti le scuole.

Con lo scopo di evitarli, è partita l’iniziativa “Pedibus – TI Tocca camminare a piedi”, un vero e proprio autobus che va a piedi, formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo e che come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato. Un modo per ripensare il nostro stile di vita, necessario in tempi di pandemia ci costringe a ripensare al nostro stile di vita, sperimentando una nuova mobilità più sicura e sostenibile che si rivela vantaggiosa per tutta la città.”