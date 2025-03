In Senato consegnato il marchio di qualità Epli agli eventi

Consegnato in Senato agli eventi di Melfi, Venosa, Pisticci, Satriano di Lucania e Rivello il prestigioso marchio di qualità “Eventi d’Italia” dell’ Ente Pro Loco Italiane.

Grande orgoglio lucano e soddisfazione per gli eventi lucani che hanno ricevuto i marchi di qualità Epli presso la suggestiva sala Zuccari di Palazzo Giustiniani del Senato della Repubblica su iniziativa della Senatrice Vita Maria Nocco per il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa che rivolge un ringraziamento ai Presidenti e ai volontari delle Pro Loco e degli enti ed ai Sindaci per il loro straordinario impegno nella custodia e promozione del patrimonio culturale lucano che grazie al sostegno della Regione Basilicata e APT Basilicata, danno lustro all’intero territorio lucano per lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle comunità. Quest’anno per la Basilicata hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento nazionale la Pro Loco Melfi “Federico II” con il marchio di qualità Sagra d’Eccellenza per la “Sagra della Varola”, l’Associazione Venosa Città della Cultura con il “Festival del Gusto” con il marchio di qualità Sagra d’Eccellenza, il Centro Studi Gymnasium – Enotria Felix di Pisticci con la rievocazione storica “la Taccariata” e la Pro Loco Rivello con la rievocazione storica “Restituta Libertas” che entrano a far parte della Carta Nazionale Palii, Rievocazioni e Cortei Storici e l’Associazione Al Parco con “il Carnevale di Satriano – La Foresta che cammina” con il marchio Carnevali Autentici. Alla presenza della Senatrice Cinzia Pellegrino, del Senatore Luca De Carlo, dell’ Onorevole Pino Bicchielli insieme alla Segretaria generale del Ministero del Turismo dottoressa Barbara Casagrande, del Presidente nazionale della Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps Pasquale Ciurleo Pasquale e del Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa hanno ritirato il marchio di qualità il Presidente della Pro Loco Melfi Marco Bonacaro insieme al Sindaco di Melfi Giuseppe Maglione, il Presidente dell’Associazione Venosa Città della Cultura Felice Lovaglio Manzi con l’assessore del Comune di Venosa Rossella Centrone, il Presidente del Centro Studi Gymnasium – Enotria Felix Francesco Iannuzziello con il Sindaco di Pisticci Domenico Albano e il Presidente della Pro Loco Pisticci Beniamino Laurenza, il dirigente della Pro Loco Rivello Mileo Enzo con il consigliere delegato del Sindaco del Comune di Rivello Giovanni Mazzilli e il Sindaco di Satriano di Lucania Umberto Vita con il Presidente della Pro Loco Satriano di Lucania Pietro Marino per l’Associazione Al Parco. Ai Sindaci lucani è stata consegnata una copia della rivista turistica “In Italia Magazine”, in distribuzione dal mese di marzo promossa da Epli e la benemerenza per il costante impegno al fianco degli Enti di Terzo Settore.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.