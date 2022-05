Quel “sei un mito” di Max Pezzali ”883” ci sta tutto per salutare il passaggio di Leo Montemurro, con tanto di casco regolamentare nonostante i 27 gradi di una serata assolata, in via del Corso in sella a una Harley Davidson. E’, guarda caso, una ”883” Sportster dalla stessa cilindrata, a due cilindri e 53 cavalli, dallo stile minimalista ed essenziale. Ma pronta come la ”Poderosa” di Ernesto Che Guevara ad arrivare a Potenza, per il giro di Basilicata degli artigiani meccanici, riparatori, elettrauti, gommisti e via elencando. Leo che in Cna ha tutta una filiera di settori, che spaziano dal cinema al turismo, tirerà fuori una guida. Magari con l’Alberto Granado della situazione, come accadde nel 1939 per il ”Che” in sella alla Norton 500 M18. ” I diari della 883” ? Perchè no.