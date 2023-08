In sciopero i dipendenti servizio di pulizie SOGIN Trisaia (Rotondella- Matera).

OGGETTO: proclamazione sciopero dipendenti servizio di pulizie presso SOGIN Trisaia (Rotondella- Matera).

“Facendo seguito al tentativo di conciliazione tenutosi presso la sede della Prefettura di Matera in data 31 luglio u.s. e considerato che lo stesso ha avuto esito negativo, le scriventi OO.SS. proclamano per il giorno 28 agosto p.v. per l’intera giornata di lavoro lo sciopero dei dipendenti della società LA LUCENTE, appaltatrice del servizio di pulizie del sito SOGIN Trisaia.” Lo annunciano in una missiva a firma di Marcella Conese (FILCAMS Cgil Matera) e Fabio Tundo (UIL TUCS Basilicata) e indirizzata alle controparti e alle autorità. Nella nota si specifica che “Il cambio di appalto del servizio in oggetto, avvenuto in data 1 agosto u.s., ha comportato una diminuzione delle ore contrattuali individuali del 31%, incidendo negativamente sui salari già bassi dei 10 lavoratori e lavoratrici.

Tale riduzione risulta illegittima e immotivata, considerato che non vi è una diminuzione né dei metri quadrati oggetto del servizio né delle frequenze; inoltre, è stato rilevato che il bando contiene un numero di unità oggetto di clausola sociale (“circa 7”) più basso rispetto al numero degli aventi diritto (10), circostanza che ha determinato l’obbligo in capo alla azienda subentrante (LA LUCENTE) di assorbire tutte e 10 le unità, riducendone l’orario di lavoro.

Tanto premesso e considerato che la drastica riduzione degli orari di lavoro comporta conseguenze importanti sul piano sociale, le scriventi annunciano l’astensione dal lavoro per l’intera giornata del 28 agosto dei lavoratori e delle lavoratrici.

Comunicano, inoltre, che nella stessa giornata si terrà davanti alla sede SOGIN Trisaia una conferenza stampa ed un sit in per denunciare l’intollerabile comportamento della SOGIN e chiedono adesione e sostegno al Consiglio Comunale di Rotondella ed al Consiglio Provinciale di Matera.”

