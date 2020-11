Pubblichiamo a seguire i “Dati estratti alle ore 13.00 dalla piattaforma Covid 19 Basilicata e dalle informative assunte dalle strutture ospedaliere, in attesa di validazione con comunicato della Task Force” riguardanti i “dati processati il 26 novembre 2020“.

Sui 1.714 tamponi di giornata (ancora in calo rispetto a quelli di ieri, un’altalena non spiegata a sufficienza), i positivi totali riscontrati sono stati 243 che, al netto dei 29 non residenti, riducono a 214 i postivi residenti con una incidenza postivi/tamponi al 14,18% che rimane sopra la media nazionale che è del 12,40%, oltre che alla media della settimana scorsa in Basilicata che è stata del 13,84%.

Si riducono di una unità i ricoveri totali (176), mentre aumenta di uno quelli in terapia intensiva (23).

Dopo il singolare “riconteggio delle guarigioni non dichiarate nei mesi precedenti a partire dal mese di Luglio” di ieri- nel mentre non erano disponibili i guariti di giornata, oggi i guariti riportati sono 44. Tre, purtroppo, anche oggi i decessi di cui 2 di Matera.

Ricoverati 176

52 MI Matera

11 Pneumologia Matera

11 TI Matera

40 MI Potenza

32 Pneumo Potenza

18 MU Potenza

12 TI Potenza

Positivi 243 (29 non residenti)

22 Puglia diagnosticati in Basilicata

1 Ornavasso (VB)

1 Ferrara domiciliato Eboli

1 Ispani (SA)

1 Albania domiciliato Palazzo

1 Milano domiciliato Ripacandida

1 Napoli domiciliato Potenza

1Oliveto Citra domiciliato Potenza

3 Avigliano

2 Baragiano

4 Barile

2 Bernalda

14 Calvello 1 domiciliato Lavello

1 Campomaggiore

1 Castelsaraceno domiciliato Lauria

8 Ferrandina

3 Filiano

3 Genzano 1 domiciliato Latronico

1 Grumento

2 Irsina

14 Lagonegro

2 Latronico

8 Lauria

15 Lavello

16 Matera 1 domiciliato Bernalda

7 Melfi

1 Moliterno

1 Montalbano J

4 Montemurro

5 Montescaglioso

1 Nova Siri

6 Palazzo

5 Paterno 1 domiciliato Montemurro

1 Picerno

3 Pietragalla 1 domiciliato Potenza

1 Pignola

2 Pisticci

3 Policoro

3 Pomarico

38 Potenza

1 Rionero

9 Ripacandida

1 San Severino domiciliato Latronico

1 Sant’Angelo le Fratte

7 Sant’Arcangelo

2 Scanzano

1 Stigliano

1 Tricarico

3 Trivigno

3 Vaglio 1 domiciliato Potenza

4 Venosa 1domiciliato Bernalda

1 Viggiano

Guariti 44

3 Avigliano

1 Baragiano

1 Bitetto domiciliato Rionero

3 Chiaromonte

1 Episcopia

1 Forenza

7 Lauria

1 Marsiconuovo

1 Maschito

2 Matera

1 Melfi

6 Paterno

1 Rapolla

7 Rionero

3 Ruoti

2 Sant’Arcangelo

1 Senise

1 Terranova di Pollino

1 Venosa domiciliato Rionero

Deceduti 3

1 Paterno

2 Matera