E’ morto a 74 anni, Carlo Pozzi, l’ex direttore del dipartimento della facoltà di Architettura a Pescara e docente di progettazione, che è stato un riferimento non solo per la sua città natia, avendo portato le sue competenze ben oltre i confini regionali in una lunga carriera fatta di insegnamento, ricerca, saggi e riconoscimenti. Infatti, nato a Pescara nel 1951, dove si è laureato nel 1974, ha svolto la sua attività professionale, dal 1978 al 1995 anche a Matera e in Puglia. A Matera è vivo il ricordo del suo impegno con la cooperativa Malve insieme a Fabrizio Zampagni in favore dei Sassi e per il suo partecipare al dibattito sul futuro della Città dei Sassi. Ha progettato il parco di Serra Venerdì e ha vinto il premio INARCH regionale 1989 per il restauro di una casa nel Sasso Caveoso. La moglie Daniela e i figli Francesco e Marcello, lo ricordano “come un uomo innamorato dell’architettura e della famiglia, ma anche impegnato da sempre sia nella beneficenza che sul fronte della cooperazione internazionale”. Della sua permanenza a Matera riceviamo e pubblichiamo a seguire, un ricordo di Pozzi che ci ha inviato il professore FRANCIONE Francesco Paolo.

In ricordo di Carlo Pozzi.

“Quando tornai a Matera, nell’autunno del 1976, il rione Malve era tutto un pullulare di iniziative con cui molti giovani tentavano di tenere desta l’attenzione sul destino dei Sassi, dopo il trasferimento nei borghi e nei quartieri urbani di diecimila persone. Mi colpirono, per la loro vivacità culturale e politica, Vito Genco, morto nell’agosto del 2019, e Carlo Pozzi, architetto e docente universitario, che ieri, in Pescara, la sua città natale, ci ha lasciati, e dove, domani, si celebreranno i funerali. Erano tante le affinità e le sensibilità che ci accomunavano, poiché provenivamo da un percorso di fede cristiana approdato poi sulle sponde del dissenso e della sinistra extraparlamentare: l’attenzione ai più poveri, all’ America Latina, all’antimilitarismo. La scelta culturale e politica di Carlo, oggi, a mio parere, dovrebbe essere presentata come un ideale cui è necessario continuare a guardare: era capitato a Matera, infatti, come obiettore di coscienza, una decisione interpretata, da qualche anno, come ideale pacifista, grazie alle coraggiose prese di posizione di Don Lorenzo Milani. Un ideale che merita d’essere rimesso al centro della discussione politica, oggi, poiché stiamo assistendo all’avanzare folle di una sottocultura bellicista e disumanizzante da cui nulla di buono può venire. Carlo aveva un carattere complesso, capace di grande generosità, di dialogo e di dialettica culturale, ma anche, talvolta, di irrigidimenti e di chiusure, presumendo di non poter cedere o dismettere sue convinzioni profonde. Dall’architettura s’era aperto alla sociologia e all’antropologia, proprio come aveva fatto il gruppo di architetti e ingegneri che aveva operato su Matera. Un dibattito, quello su Matera, che lui ha ravvivato con interventi su la rivista Basilicata, raccolti poi in volume, Identità di Matera (C.Pozzi- M.Saito), in cui insiste sulla visione urbanistica che deve necessariamente tenere uniti antico e moderno. Con notevole intuito, coglieva già molti anni fa un sentimento diffuso tra i materani: desiderio di un rapporto più equilibrato tra spazi liberi e spazi edificati, desiderio di viali alberati, di piazze, portici, spazi collettivi per il gioco dei bambini e la ricreazione degli anziani, desiderio di un diverso rapporto tra architettura e natura, tra centro e periferia, tra la città e la campagna che la circonda. Un impegno culturale che ha tradotto nella sua pratica professionale, progettando e seguendo la ristrutturazione di vecchie case nei Sassi, come ha ricordato il suo collega Gigi Acito, ma anche la mia casa nel Borgo La Martella: l’obiettivo era sempre quello di salvare l’identità del manufatto nel contesto del territorio, apportando le innovazioni indispensabili. Alla fine degli anni ’70 fu tra i fondatori di Progetto Radio, allocata in una casa in via Chiancalata: si voleva far sentire nella città una voce alternativa, anche questa volta con il contributo di molti giovani volenterosi, tra cui ancora Vito Genco e l’arch. Antonio Acito, anche lui, da qualche anno, venutoci a mancare: entusiasmo, speranza e qualche ingenuità caratterizzarono quell’ esperienza, animata, comunque, dalla volontà di costruire insieme una società più giusta. Da Carlo ho imparato molto, soprattutto la volontà di leggere nelle trasformazioni della città quelle più profonde della società e della sua visione culturale. Grazie Carlo !” Francione Francesco Paolo