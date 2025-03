In Puglia premio di 10mila euro per un’idea sullo sviluppo dei borghi

Il Comune di Deliceto assegnerà un premio di 10mila euro a chi, partecipando al concorso di idee “DeliceTour Award”, realizzerà un’idea innovativa per lo sviluppo del borgo. Una sfida diretta a creativi e visionari di tutto il mondo per immaginare e realizzare un progetto nel quale la tecnologia sia al servizio della creatività, per stimolare e sostenere idee innovative che possano ripensare la connessione tra residenti, turisti e racconto del territorio. Ogni suggestione che sia portatrice di innovazione e immaginazione fuori dagli schemi può partecipare alla call internazionale. A valutare – e anche ad accompagnare i vincitori per la realizzazione del progetto – ci sarà una commissione di esperti provenienti dal mondo delle nuove tecnologie, beni culturali, pianificazioni del territorio e comunicazione.

Il vincitore riceverà 10.000 euro e il supporto degli esperti della giuria e del Comune per l’implementazione del progetto. Tutti i lavori riceveranno comunque visibilità attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale dell’iniziativa (www.delicetour.com) e la specifica comunicazione collegata all’evento. L’azione, che è parte integrante del progetto PNRR-Borghi denominato “Mystica Harmonia, Deliceto dalle stelle in una grotta per aspera ad astra”, è coordinata da Fabio Viola, professore universitario, esperto di gamification, designer di videogiochi, autore di diversi saggi, creativo conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

LA SFIDA. DeliceTour Award invita a candidare idee, concepts e prototipi che potranno rispondere a una pluralità di visioni e obiettivi, tra cui: combinare tecnologia e creatività per sorprendere il residente-turista; stimolare nuove connessioni, fisiche e digitali, tra i punti di interesse del borgo; favorire la trasformazione nel borgo in un hub di produzione creativa e tecnologica; immaginare forme di personalizzazione della visita in relazione alle differenti necessità di ogni visitatore. L’obiettivo è progettare esperienze che possano estendere la relazione con il borgo, coinvolgere le nuove generazioni utilizzando i loro linguaggi. Sarà importante, dunque, l’utilizzo creativo di tecnologie come big data, A.I., ologrammi e sensoristica per generare interazione con i presenti. L’intento è favorire il dialogo e la relazione tra turisti e residenti, aumentare il tasso di pernottamento nel borgo attraverso progetti e idee che amplino la sua attrattività.

CHI PUÒ PARTECIPARE. DeliceTour non prevede paletti alla partecipazione ed è possibile inviare la propria idea indipendentemente dalla propria formula giuridica e provenienza geografica. È già possibile inviare le proprie candidature seguendo le info su delicetour.com e rispondendo alla call entro il 9 maggio 2025. Il sindaco di Deliceto, Pasquale Bizzarro: “Ci rivolgiamo a designer, artisti, urbanisti, manager culturali, stylists, makers, artigiani, sviluppatori, storytellers, architetti, game designers, creatori di videogiochi, musicisti, scrittori, grafici, fisici, matematici, biologi, chimici, produttori di realtà virtuale-aumentata, addestratori di intelligenze artificiali, a sognatori abituati a pensare fuori dagli schemi e con la capacità di poter realizzare le idee che candidano”. Le idee candidate non devono obbligatoriamente riguardare Deliceto e non richiedono una conoscenza anticipata del comune situato in provincia di Foggia. Le idee dovrebbero essere focalizzate intorno all’idea generale di “borgo”. Tutte le idee candidate, incluse le finaliste e la vincitrice, resteranno di totale proprietà intellettuale dei proponenti. Il progetto selezionato verrà sperimentato per la prima volta proprio a Deliceto, con la possibilità di utilizzare gratuitamente spazi e strutture comunali. I finalisti parteciperanno a un hackathon il 22 e 23 giugno 2025 a Deliceto e avranno l’occasione di perfezionare e presentare le proprie idee. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale dell’iniziativa: www.delicetour.com. Per ulteriori informazioni: info@delicetour.com.

